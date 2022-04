Benzema nadchl penaltou ve stylu Panenky. Jsem sebevědomý chlap, hlásil

Míč z kopačky Karima Benzemy míří do brány za bezmocného Edersona • Reuters

„Jsem sebevědomý chlap. Tohle je nejvyšší fotbalová úroveň a my jsme nastoupili proti skvělému týmu na jejich stadionu. Prohrávali jsme sice 0:2, ale byli jsme dostatečně psychicky silní, abychom se do utkání vrátili,“ řekl Benzema v rozhovoru pro Movistar Plus.

Čtyřiatřicetiletý útočník při svém jubilejním 600. startu za Real snížil nejprve v první půli na 1:2 a po dalších brankách ve druhé části se postavil v 82. minutě k penaltě. Přestože naposledy v lize dvě neproměnil proti Osasuně, troufl si nyní proti brankáři Edersonovi na zakončení dloubáčkem. „Vždycky mám v hlavě, že penaltu neminete jen tehdy, když se k žádné nepostavíte. Takové je moje mentální nastavení,“ prohlásil Benzema.

Rodák z Lyonu vstřelil v 41 zápasech této sezony 41 branek. Podobné mety dosáhl ve španělském velkoklubu naposledy Cristiano Ronaldo v ročníku 2017/18. Benzema byl ústředním mužem „Bílého baletu“ i v předchozích zápasech Ligy mistrů.

V odvetném osmifinále proti Paris St. Germain pomohl Realu k postupu hattrickem a ve čtvrtfinálovém dvojzápase s Chelsea zaznamenal čtyři góly. „Nedokážu ani popsat, jak je dobrý. Je mým mentorem a inspirací. Doufám, že zakončí sezonu se třemi trofejemi - a to za vítězství v lize, Lize mistrů a Zlatým míčem,“ řekl jeho spoluhráč v útoku Vinícius Júnior.

Benzemovu mentální sílu ocenil i trenér Carlo Ancelotti, podle něhož „není snadné v semifinále Ligy mistrů zakončovat penaltu v Panenkově stylu“. Italský trenér však nebyl spokojený s hrou v obraně. „Dostali jsme čtyři góly a to nikdy neznamená nic dobrého. Naopak to hovoří o tom, že jsme špatně bránili. Ve druhém zápase se musíme zlepšit. Pořád si ale věříme, protože známe kouzlo domácího stadionu Santiaga Bernabeua,“ podotkl Ancelotti.

Od domácího prostředí si hodně slibuje i Benzema. „Upozorňuji naše fanoušky, aby byli připravení na další kouzla. Druhý zápas na hřišti Santiaga Bernabeua vyhrajeme,“ dodal Benzema. Semifinálová odveta Realu se City se uskuteční ve středu 4. května.