Hejda bude na Ligu mistrů v pohodě: S kotníkem mám bohaté zkušenosti

Jedna věc může plzeňskou Viktorii před středečním vstupem do druhého předkola Ligy mistrů proti Helsinkám uklidnit. Kapitán Lukáš Hejda (32) start sezony stihne, pohmožděný kotník by měl být v pořádku. Klíčový stoper vynechal závěrečné tréninky na soustředění v Rakousku a generálku proti Besiktasi (0:0), od pátku už se ale v Plzni chystá s týmem.

Stihnete start sezony?

„Cítím se lépe, dostal jsem čtyři, pět dní na to, abych se znovu dostal do pohody. Začínám s tréninkem s týmem, uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti. Snad start stihnu.“

Měl jste strach, že vás zraněný kotník vyřadí na delší čas?

„Lekl jsem se jen malinko. Mám s tímhle úrazem bohaté zkušenosti. Když jsem viděl svou nohu poté, co se mi to na tréninku stalo, tušil jsem, že zabere čtyři, pět dní, abych se vrátil do formy. Mělo by to být v pohodě, vím, co od toho očekávat.“

Už máte nastudovaného soupeře pro Ligu mistrů z Helsinek?

„Pro mě to bude první zkušenost proti finskému fotbalu. Větší rozbor na videu nás teprve čeká. Viděl jsem první zápas (předkolo LM Helsinky – Riga, domácí vyhráli 1:0). Hráli hodně do defenzivy v rozestavení na tři stopery. Šancí v zápase moc nebylo ani z jedné strany, bylo to spíš opatrné pohárové utkání. Proti nám budou vycházet z pevné defenzivy, na nás bude gól dát a dobývat.“

Překvapili vás Finové něčím?

„Riga byla možná malinko lepší, fotbalovější, ale osobně jsem čekal Helsinky. Vyšly na nás, jsem spokojený.“

Plzeň se chystá na Helsinky: Budou hrát v bloku, cílem je skupina Video se připravuje ...

Zvyknete si na umělou trávu, na které se v Helsinkách hraje?

„To je jediná komplikace. Není to ideální, ale na tohle nemůžeme koukat. Hlavním cílem je postoupit, bereme to tak, že hrajeme na umělce a nic s tím neuděláme.“

Helsinky hrají na tři stopery podobně, jako belgický St. Truiden, který vám dal v přípravě tři góly za poločas. Zaměřujete se na odlišné rozestavení v tréninku?

„Po zápase s Belgičany jsme se na to hodně zaměřili, snažíme se to vypilovat tak, aby to bylo dokonalé a byli jsme připravení."

Jste spokojený s osmi posilami, které do Plzně přišly?

„Zapadly k nám bez problémů. Je pro nové kluky těžké si zvyknout na nové herní prvky a principy, které používáme. Budou to mít na začátku sezony malinko složitější. Hráčů přišlo v létě docela dost, v Plzni jsem nezažil, aby nás posílilo tolik lidí. Na hřišti všichni vypadají dobře.“

Jste nachystaní na ostrý start sezony?

„Vyladění jsme dobře, soustředění se povedlo. V Rakousku jsme na všem zapracovali. Výsledky nebyly ideální, ale mám zkušenosti s tím, že v přípravě jsou výsledky kolikrát všelijaké a v mistráku to pak vypadá úplně opačně.“