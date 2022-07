Krize plzeňského soupeře HJK: klíčový záložník vyhozený za sexuální násilí

V úterý dopoledne její hráči usednou do letadla a zamíří na důležitou misi. Viktoria Plzeň jako první z českých klubů začíná pouť evropskými poháry ve 2. předkole Ligy mistrů. Do duelu s HJK Helsinkami jde v roli favorita. Do karet Západočechům hraje současná situace v kádru finského mistra – mimo jiné sexuální skandál, který způsobil vyřazení z kádru klíčového brazilského záložníka Jaira (25). „Nemají stabilní základní sestavu, což je jejich největší problém,“ říká pro deník Sport a server iSport.cz finský novinář Joonas Partanen ze serveru iltalehti.fi.

Jair strávil ve Finsku dvě sezony, patřil do základní sestavy a dirigoval hru uprostřed pole. S tím je ale konec – klub minulý týden s hráčem předčasně ukončil kontrakt a pětadvacetiletý Brazilec okamžitě zamířil do Petrolulu, celku z rumunské první ligy.

„Byl vyhozený poté, co klub přišel na to, že měl problém se sexuálním obtěžováním dítěte,“ upřesňuje finský novinář Joonas Partanen.

K incidentu mělo dojít už v roce 2016, kdy nastupoval za finské Oulu. Jair měl obtěžovat dvanáctiletou holčičku, u níž dopředu znal její věk. Dívku políbil a požádal ji, aby si stáhla kalhoty a dotýkal se jí. Nakonec holčičku zachránili její přátelé, kteří se k dvojici vrátili a zavolali pomoc.

Následné soudní líčení trvalo až do března 2021, kdy padl konečný verdikt – Jair dostal sedmiměsíční podmínku, své oběti navíc zaplatil 1500 eur (zhruba 37 000 korun). Brazilský záložník svůj prohřešek před vedením HJK zatajil, skandál se dostal na veřejnost až nyní.

Finský klub zareagoval okamžitě a svému hráči v minulém týdnu ukončil kontrakt. „Pro celý klub je to velice nepříjemné. Vedle Jaira jsou někteří další hráči zranění, v mužstvu se neustále dělají změny. Nemají stabilní základní sestavu, což je jejich největší slabina,“ konstatuje Partanen.

Plzeň letí na půdu soupeře, který zdaleka není v ideálním rozpoložení. Přesto se HJK povedlo v prvním předkole Ligy mistrů přejít přes lotyšského mistra RFS Rigu, rozhodl až penaltový rozstřel v odvetě na půdě soupeře. Jair už do ani jednoho ze zápasů nezasáhl.

„Ve Finsku si asi nikdo nemyslí, že by HJK porazilo Viktorii. Od roku 1998, kdy klub naposledy prošel do základní skupiny Ligy mistrů, HJK v její kvalifikaci nikdy neprošlo přes dva soupeře. Plzeň je na jiné úrovni, bylo by obrovským překvapením, kdyby HJK postoupilo. Tým nemá ani v lize extra formu, která by mu dodala potřebné sebevědomí,“ popisuje Partanen situaci uvnitř finského celku.

„HJK si dobře uvědomuje, že jsou outsideři, není na ně takový tlak. Pokud vypadnou s Plzní, stále budou ve hře o Evropskou nebo Konferenční ligu. Důležité bylo přejít přes Rigu, teď mohou jen příjemně překvapit sami sebe.“

Co lze od HJK ve středu večer na hřišti očekávat? „Ve finské lize mají vysoké držení míče, v každém zápase jsou favority. Proti Plzni to bude jiné,“ naznačuje Partanen.

„Nastoupí se třemi stopery, zaměří se na defenzivu. Klíčoví hráči jsou bývalí reprezentanti Raitala (33) a Hetemaj (35). Zajímavá je čerstvá posila do obrany Paulus Arajuuri (34), bývalý finský reprezentant, který se vrátil minulý týden z působení na Kypru. Je velmi silný v defenzivě, ale horší v práci s balonem. On možná symbolizuje to, s čím půjde HJK do zápasů proti Plzni – rvát se vzadu a příliš neriskovat, když budou u míče,“ odhaduje Partanen.

Na stadion Bolt Arena se vejde okolo 11 tisíc diváků, očekává se ale jen poloviční návštěva. „Mají malou, ale hlasitou skupinu fanoušků. Každopádně Viktorii nečeká nic mimořádného. Výhodou může být umělá tráva, ale nejde o nic zásadního,“ uzavírá finský novinář.