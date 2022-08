Liga mistrů na dohled války. Vnímáme to, řekl kouč Plzně. Co kádr soupeře?

Moldavský mistr přivítá českého v hlavním městě. Tiraspol na svém stadionu kvůli bezpečnostní situaci hrát evropské zápasy nesmí, do mezinárodních duelů nastupuje v Kišiněvě. Proti místnímu Zimbru zde startoval domácí Superligu, zápas skončil nerozhodně 1:1.

Plzeň přijela za fotbalem, nicméně politická situace ignorovat nejde. Oděsa, nádherné turistické ukrajinské město na pobřeží Černého moře, je z Kišiněva pouhé tři hodiny cesty autem. A tam už Vladimir Putin neváhal posílat ruské bomby…

„Vůbec netuším, jaká je tam situace a jací fanoušci na fotbal přijdou. Víme, že je to asi dvě stě kilometrů od ruských hranic. Věříme, že to bude bezpečné, jinak by se tam asi zápas nemohl konat. Ale tohle kluci na hřišti řešit nebudou,“ pravil krátce před odletem na Letišti Václava Havla plzeňský asistent Pavel Horváth.

V Podněstří, jehož metropolí je právě Tiraspol, mají k Rusku a mocnému vládci vřelý vztah. Oblast dlouhodobě inklinuje k východu, lidé používají ruštinu a všude jsou znatelné odkazy na komunistickou minulost. Tiraspolu se říká „skanzen komunismu“, chcete-li město, které se zastavilo v sovětských časech.

Kišiněv se přece jen orientuje víc na západ, centrální vláda vyjádřila podporu ukrajinskému státu. Nicméně pozůstatky socialismu a pověst nejchudší země Evropy v dějišti fotbalového klání neschováte. „Myslím, že atmosféra bude během zápasu dobrá, už na Maribor sem přišlo hodně diváků. Ale vnímáme, že jsme kousek od hranic, kde umírají lidé, a to není nic příjemného,“ připustil plzeňský trenér Michal Bílek.

Cestou z letiště do centra potkáváte polorozpadlá sídliště, kontrast nových, zajímavých staveb a chátrajících betonových molochů ze sovětských časů bije do očí. Na hlavní trase spatříte mezi panelákovými kolosy i Zimbru Stadium. Zrekonstruovaný byl v roce 2006, kapacita činí 10 400 diváků. V pozadí polorozpadlých paneláků se zde den před zápasem připravovala i Plzeň, hráči si zvykali také na podmáčený terén. Krátce po poledním příletu bylo ve městě takřka nesnesitelné dusno, odpolední déšť ale vzduch příjemně pročistil.

Zpět k fotbalu. Západočeská parta věří, že přejít přes Tiraspol je v jejích silách. Viktoria sfoukla ve 2. předkole HJK Helsinky, v případě, že odstraní z cesty i moldavský Šeriff, otevře se jí cesta do play off o hlavní fázi nejprestižnější evropské klubové soutěže. Do pokladny přibude 5 milionů eur (122,5 milionu korun), v případě postupu do skupiny by Plzeň inkasovala 15,64 milionu eur (383,2 milionu korun).

Viktoria vyzve kvalitní tým plný cizinců. Šeriff se oproti úspěšnému loňskému podzimu, kdy si klub poprvé zahrál skupinu Ligy mistrů, výrazně proměnil. Šokoval výhrou 2:1 nad Realem Madrid, jenže kádr se během následujícího půlroku rozpadl. Ze 14 hráčů, kteří zasáhli do utkání proti slavnému soupeři, zůstali pouze obránce Keston Julien a záložník Edmund Addo (v novém ročníku ještě nenastoupil). V létě přišel i nový trenér, Chorvat Stjepan Tomas.

„S moldavským fotbalem tohle nemá nic společného, jsou tam prakticky všichni cizinci. Co jsme viděli, jedná se opravdu o velmi kvalitní a nepříjemný tým. Ve všech aspektech mají vysokou kvalitu. Musíme hrát stejně jako ve dvou předchozích zápasech proti Helsinkám, hlavně jako v tom druhém,“ plánoval Bílek.