Plzeň mezi paneláky: podmáčený terén a dusno, fandí také Limberský

Po přistání v Kišiněvě na vás venku čekal náraz horka a značného dusna. V moldavské metropoli panují dlouhá léta s vysokou teplotou i vlhkostí, je znát geografická poloha a blízkost Černého moře. Po odpoledním dešti se ale vzduch výrazně pročistil a na podvečerním tréninku už se hráčům běhalo po hřišti lépe.

„Odpoledne pršelo a počasí se zlepšilo, hraje se až večer, zítra to nebude problém,“ věřil Lukáš Kalvach, který spolu s Michalem Bílkem odpovídal během tiskové konference na dotazy novinářů. Zrádnější může být stav trávníku, který byl dle reakcí aktérů na hřišti po prudkém dešti značně podmáčený.

Zápas se hraje přímo v moldavské metropoli, nikoliv v Tiraspolu, kde zakázala evropské zápasy UEFA vzhledem k válce na Ukrajině a bezpečnostní situaci v Podněstří. Nicméně i v Kišiněvě se dá čekat slušně zaplněný stadion a zajímavá atmosféra – na Zimbru Stadium se vejde lehce přes deset tisíc diváků, návštěva se očekává okolo osmi tisíc.

„Myslím, že atmosféra bude během zápasu dobrá, už na Maribor sem přišlo hodně diváků. Ale vnímáme, že jsme kousek od hranic, kde umírají lidé, to není nic příjemného,“ naznačil trenér Michal Bílek blízkost válečného konfliktu. Vždyť jen 160 kilometrů od Kišiněva je ukrajinská metropole Oděsa, kam v uplynulých válečných měsících padaly ruské rakety.

Plzeňští hráči se plně koncentrují na fotbal, úkolem je domů přivézt hratelný výsledek do odvety. S mužstvem na zápas odletěl také David Limberský, doprovod mu dělá manželka Lenka. Bývalé parťáky podpoří někdejší plzeňská ikona alespoň z tribuny.

„Šeriff po úspěšné sezoně sestavil nový tým, poměrně rychle se sehrávají, ukázali to v předkolech Ligy mistrů. Sehráli dobré zápasy, informací máme dost, čtyři zápasy nám daly nějaký obrázek. Věřím, že příprava na ně byla dobrá a zvládneme to,“ řekl Bílek.

Západočeský trénink „mezi paneláky“ trval zhruba hodinu, o den později se půjde na věc.

„Jsme natěšení na zápas, nemyslím si, že by tady byl úplně favorit. Věřím, že máme kvalitu to zvládnout. I když samozřejmě soupeř je velice silný. Musíme se připravit tak, abychom podali co nejlepší výkon a udělali si dobrý výsledek do odvety,“ vyhlásil Kalvach.