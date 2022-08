Krejčí o progresu Plzně i dvou hrotech: Bucha je budoucnost českého fotbalu

Tři zápasy Plzně v předkolech Ligy mistrů, tři vítězství. Nepřipomíná vám to něco? „Přece naši jízdu v předkolech před prvním postupem do Champions League v létě 2011,“ usměje se bývalý plzeňský trenér Karel Krejčí, než začne rozebírat povedenou partii Viktorie na vypůjčeném hřišti Tiraspolu. V zamčené části rozhovoru mluví o plzeňském rozestavení s dvěma útočníky, o slabinách moldavského šampiona či o vyhlídkách pro odvetu, v které už půjde o vstupenku do play off.