Pivarník o nerváku v Baku i šancích Plzně: Pořád se něco zpochybňuje...

PŘÍMO Z BAKU | Před šesti lety zažil Roman Pivarník na plzeňské střídačce ohromné drama. Viktoria se ve výhni v Baku proti Karabachu trápila, v odvetě třetího předkola Ligy mistrů prohrávala 0:1 a pouštěla soupeře do šancí. Michael Krmenčík nakonec trefil v závěru vyrovnání a postup do play off, což klubu zajistilo skupinu Evropské ligy. Jak vidí šance ve večerním duelu play off milionářské soutěže? Pivarník se v rozhovoru pro iSport Premium rozpovídal také o plzeňské titulové sezoně a úspěšných předkolech, po níž klepe na dveře hlavní fáze elitní evropské soutěže.