Havel: Barcelona po nás bude šlapat. Na Camp Nou je i s rodinou

V plzeňském kádru patří k těm ostřílenějším. Před čtyřmi lety, nedlouho poté, co v Plzni začínal, okusil duely proti Realu Madrid, AS Řím i CSKA Moskva. Zkušenosti od té doby nabral i v reprezentaci. Pro Milana Havla (28) bude přesto středeční duel na Camp Nou výjimečným svátkem. „Těším se moc. Je to odměna za celou práci, co člověk pro fotbal dělá,“ říká krajní obránce.

Na co se těšíte nejvíc?

„Celkově na trip, bude to úžasné. Čeká nás krásný stadion, přijede hodně našich fanoušků, budu tam mít také rodinu. Jsem rád, že zápas uvidí. Všichni si to, doufám, užijeme.“

Může zápas na Camp Nou ve skupině Ligy mistrů ještě něco trumfnout?

„Skupina je krásná celá. Tím, že začínáme zrovna na Barceloně je to ještě víc vyšperkované.“

Co vám říkal Pavel Horváth nebo Václav Pilař, kteří už v Barceloně hráli na podzim 2011?

„Že je to jiný svět, než jsme zvyklí od nás. Ale já už jsem zažil Real Madrid, i jiné stadiony, takže vím, jak to chodí. Bude to pro všechny svátek.“

Sledovali jste zápasy Barcelony, v jaké hraje velké formě?

„Viděl jsem jejich dva poslední zápasy (Valladolid 4:0, Sevilla 3:0). Je to nesmírně kvalitní mančaft.“

Jak se těšíte na bránění Lewandowského, jednoho z nejlepších útočníků světa?

„Není to jenom o něm, kvalita Barcelony směrem dopředu je obrovská. Jsou tam i Dembélé, Rafinha, Depay, Torres, samá neskutečná kvalita. Všechno hráči světové extratřídy.“

Ale Lewandowski je stroj na góly. Jak na něho? Přece jen se asi budete dost potkávat…

„Je to jeden z nejlepších útočníků světa, možná úplně nejlepší. Má všechno, umí si naběhnout i za obranu, je neskutečně silný na míči. Recept se na něho těžko hledá, ale budu se snažit něco najít.“

Půjde o nejlepšího útočníka, proti kterému jste nastoupil?

„Mám respekt i k jiným. Potkal už jsem na hřišti Ronalda, Benzemu. Ti jsou minimálně na stejné úrovni. Ale Lewandowski patří k absolutní špičce, rád ho sleduju v televizi.“

Jaká je nálada v týmu?

„Skvělá, jako mužstvo šlapeme, v lize vyhráváme, naposledy v Liberci jsme udrželi čisté konto, to je důležité. Teď už se soustředíme na Barcelonu.“

Prozradíte pokyny od trenérů, jakou na Barcelonu zvolíte strategii?

„To nechám v kabině. Nečeká nás nic jednoduchého. Jsme připravení na to, že budeme hrát hodně bez míče. Ale pokusíme se předvést svoji hru.“

Jste připravení i na specifickou atmosféru slavného stadionu Camp Nou?

„Slyšel, že je tam větší hřiště. Máme na to jeden trénink, abychom si to osahali. Atmosféra bude určitě skvělá.“

Případný získaný bod berete jako úspěch, nebo přímo senzaci?

„Samozřejmě, že bod by byl skvělý úspěch. Ale to nechejme až na samotný zápas. Nejedeme tam na výlet, budeme se snažit podat co nejlepší výkon a poměřit se světovým klubem.“

Bude důležité přečkat úvod utkání?

„Předpokládám, že Barcelona do toho bude chtít vletět, šlapat, po ztrátě míče její hráči hned napadají. Začátek bude důležitý, ale musíme se koncentrovat celý zápas, abychom nevypadli z tempa. A třeba z toho bude dobrý výsledek.“