Bílek vzpomínal, jak na Camp Nou hrál s Betisem. Proč je teď klidnější?

PŘÍMO Z BARCELONY | V únoru 1991 okusil atmosféru slavného Camp Nou jako hráč, po více jak třiceti letech se do slavného chrámu vrací jako trenér. Ve středu povede Viktorii Plzeň do utkání Ligy mistrů, kde se český mistr postaví jednomu z nejlepších celků světa. „Je to obrovská výzva,“ přiznal západočeský kouč, který během tiskové konference vzpomínal i na své zážitky z aktivní kariéry.

Užíváte si atmosféru na Camp Nou?

„Jsme rádi, že si tady můžeme zahrát. Českou ligu jsme vyhráli zaslouženě, zaslouženě jsme postoupili i do Ligy mistrů. Pro nás je obrovská výzva uspět v tak těžké skupině. Nastoupíme asi proti největšímu favoritovi. Barcelona je klub s obrovskými ambicemi na domácí i mezinárodní scéně. Jsem zvědavý, jak si s tím poradíme. Nepochybuji o tom, že kluci nebudou mít problém s nasazením. Zase to bezvadně odpracují, o tom jsem přesvědčený. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Proti Barceloně jste nastoupil za Betis v únoru 1991 a prohráli jste 2:4. Co si z utkání pamatujete?

„Na zápas na Camp Nou se nedá zapomenout. Vzpomínky jsou to krásné, každý hráč se na tohle těší. Zahrát si takový zápas se může poštěstit třeba jen jednou za život. Všichni v týmu jsou dobře připravení, těší se, už aby to začalo.“

Stoper Trifon Ivanov v utkání kopal dvě penalty, ale míč jste si na jednu z nich bral vy. Na to si také vzpomenete?

„On se mě ptal, jestli půjdu, ale byl sebevědomý a vzal si ji on. Proměnil v zápase obě dvě. Nedá se na to zapomenout. Barcelona je skvělý klub, zahrát si proti ní je čest pro každého hráče. Zítra to ale bude úplně jiný zápas.“

Budete teď nervóznější jako trenér, než před lety jako hráč Betisu?

„To bylo před třiceti lety, je těžké si na všechno vzpomenout. Teď jsem ale o něco klidnější, než jsem byl jako hráč. S Betisem jsme tehdy hráli o sestup a jeli jsme sem s tím, že bude těžké v zápase něco udělat. Teď jsme tady jako vítěz české ligy, daleko sebevědomější, než byl Betis.“

S jaký cílem jdete do středečního zápasu?

„Kvůli svalovým problémům nemůžou hrát Kliment a Kopic. Samozřejmě chceme uspět. Víme, proti jaké kvalitě hrajeme, ale náš tým má také svou kvalitu. Jsme outsiderem celé skupiny a nemáme co ztratit. Chci, aby hráči podali dobrý výkon a zároveň věřili tomu, že se tady dá něco uhrát. Nestačí v takovém zápase jen dobře pracovat, ale musíme mít také obrovskou dávku sebedůvěry. Můžeme se dostat pod obrovský tlak, z něho bude důležité se dostávat. Věřím, že takovým způsobem zítra dokážeme pracovat.“

Třicet čtyři zápasů pod vámi Plzeň neprohrála. Co byste dělal, pokud sérii natáhnete o další zápas?

„Měl bych pochopitelně obrovskou radost, pokud by se to podařilo. Víme, jak těžké je tady získávat body. V prvním kole se to zvládlo ve španělské lize Vallecano, když remizovalo 0:0. Takže všechno je možné.“

Inspirujete se od Slavie, která před třemi lety na Camp Nou remizovala po výborném výkonu nula nula?

„Na ten zápas si pamatuji, Slavia to odehrála skvěle. Vytvořila úzký blok, jejich defenziva byla výborná. My hrajeme trošku jinak. Ponaučení je pouze to, že naše pozornost dozadu musí být maximální. Bavíme se hodně o jejich ofenzivních hráčích, vepředu mají obrovskou sílu. To samé ve středu pole, kde jsou neméně nebezpeční hráči. Pedri, Gavi kdokoliv nastoupí. Mají velmi dobré náběhy na hrot, to všechno musíme eliminovat.“