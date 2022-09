Kopecký: Plzeň měla na víc, s Interem se dalo hrát. Obstál jen jeden hráč

Z jeho hlasu bylo cítit zklamání. „Na zápas s Interem by Plzeň měla rychle zapomenout,“ řekl pro deník Sport a web iSport.cz Ivan Kopecký, bývalý trenér reprezentační jednadvacítky či mistrovských Vítkovic, o druhé partii českých mistrů v nablýskané Champions League. „Takhle bojácný a ustrašený výkon jsem v pohárech dlouho neviděl.“ V zamčené části rozhovoru je řeč o plzeňských nedostatcích, o rozdílu mezi Edinem Džekem a Tomášem Chorým či o vyhlídkách Viktorie před ligovým hitem se Slavií.

Před zápasem se mluvilo o tom, že by Plzeň právě doma proti Interu Milán mohla něco uhrát spíš než proti Bayernu či Barceloně. Sdílel jste tenhle optimismus?

„Jednoznačně. Inter je slabší než Barcelona s Bayernem, což se týká třeba situací jeden na jednoho. Němci i Španělé jsou v téhle disciplíně výborní, ovšem Italové tak moc ne. Spíš dobře brání, než výborně útočí. Realita mě zaskočila, Plzeň se mi paradoxně víc líbila v oslabení.“

K tomu se ještě dostaneme. Proč by Viktoria měla rychle zapomenout?

„Kdyby na Inter vletěla ve stylu kdo s koho, nikdo by ani po debaklu neřekl ani popel. Mohlo se vzpomínat na otevřený a zajímavý fotbal. Jenže na tenhle zápas se vzpomínat nebude, hlavně na prvních třicet minut. V Barceloně hrála Plzeň jako tým, dala gól a málem kopala penaltu, ovšem proti Interu to byl jiný příběh.“

V čem?

„Plzeň začala naprosto bez sebevědomí a byla zalezlá kolem vlastní šestnáctky, včetně útočníka Chorého. Zato Inter útočil v jedenácti hráčích, protože brankář hrál už na kruhu. Už základní sestava hodně napovídala, že