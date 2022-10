Piták konečně v Lize mistrů: Holky mě překvapují, jsem nadšený. Co ambice?

Jako hráč to nesvedl, jako trenér hned napoprvé. Karel Piták, bývalý reprezentant a mistr Evropy do jedenadvaceti let, pomohl fotbalistkám Slavie k postupu do Ligy mistryň. Ženský tým „sešívaných“ přitom převzal trochu nečekaně v létě. Teď si tento krok nemůže vynachválit. „Jsem nadšený,“ říkal na Střížkově, když jeho dámy postoupily přes islandský Valur.