Bílek: Chyby nás posílí. Ale není jednoduché dostávat v LM příděly

PŘÍMO Z MNICHOVA | Nula bodů, skóre 1:12 a dva pětigólové příděly. Viktoria Plzeň poznává sílu elitních celků v Lize mistrů, zatím se českému mistrovi nedaří zvučným soupeřům klást sebemenší odpor. Zápas v Mnichově rozhodl drtivý úvod a rychlé tři góly, celou dobu se hrálo podle not favorizovaného Bayernu. „Uděláme maximum, aby nás to nesrazilo do kolen,“ hodnotil debakl 0:5 v Allianz Areně trenér Michal Bílek.

Čím si vysvětlujete špatný start utkání?

„Náš úvod nebyl úplně špatný, poměrně slušně jsme drželi balon. Z prvního domácího útoku padla branka, to pro nás byla obrovská rána. Od té doby byl soupeř na koni a přidal další góly. Věděli jsme, jaký průšvih se tady může stát, věděli jsme, co nás čeká. Bayern tady porazil Barcelonu, je obrovským favoritem skupiny i celé Ligy mistrů. Jeho hra spočívá v obrovské rychlosti, kombinaci, nábězích za obranu. Připravovali jsme se na to, ale soupeř byl nad naše síly.“

Jak vám bylo ve 21. minutě za stavu nula tři?

„Tolik prohrávat je hodně nepříjemné. Co pro mě, ale pro samotné hráče… Věděli jsme, že tři góly za necelých třicet minut je opravdu hodně. Kluci se pak snažili, chvílemi to nevypadalo úplně špatně. Ale celkově byl v zápase vidět obrovský rozdíl ve všem.“

Dostávali jste branky příliš snadno?

„Pro mě je těžké se teď vyjadřovat ke gólům. Až je uvidím v opakovaných záznamech, můžu to víc rozebrat. Z lavičky leccos není úplně dobře vidět.“

Kvůli čemu musel odstoupit kapitán Lukáš Hejda?

„Hejdys má problém se svalem, až po vyšetření zjistíme, co mu přesně je.“

Očekáváte lepší výkon stoperů i středových hráčů?

„Nechci se tady vyjadřovat k jednotlivým hráčům. Hrajeme jako tým, dneska jsme narazili na soupeře, který nás přehrál ve všech směrech. Je to obrovská zkušenost, věřím, že chyby, co si ukážeme, a všechno kolem zápasu, nás posílí. Hráči Bayernu byli neskutečně rychlí při nábězích za obranu, měnili místa, všechno dělali v obrovské rychlosti. Na to není jednoduché zareagovat.“

Zvládl zápas i přes pět obdržených gólů Marián Tvrdoň?

„Těžké někoho chválit, když dostanete pět gólů. Ještě před rokem chytal druhou ligu, teď hrál Ligu mistrů na Bayernu, to je obrovský skok. Musím ještě góly vidět a pak řeknu, jestli se v nějakých situacích mohl zachovat lépe. Není to pro něj jednoduchá situace. Jindra Staněk, to je obrovská kvalita, možná teď nejlepší český gólman. Zranil se před takhle těžkým utkáním, ale Marián to zvládá dobře.“

V Lize mistrů za sebou máte tři zápasy, dvakrát jste inkasovali pět gólů. Co hodláte do dalších zápasů změnit?

„Samozřejmě se na utkání na Bayernu podíváme znovu, zjistíme, zda jsme mohli udělat něco jinak. Rozhodneme se, zda příště zvolíme jinou strategii, něco změníme. Za týden hrajeme s Bayernem zase, máme čas popřemýšlet a vymyslíme, jak to příště poskládáme.“

Jak koušou vysoké prohry hráči?

„Dostali jsme Bayern, Barcelonu a Inter. Všem nám bylo jasné, že to bude nesmírně těžké vybojovat v takové skupině nějaký bod. V zápasech na Barceloně a na Bayernu se ukazuje, že mezera mezi týmy je obrovská.“

Nebudou teď zápasy v Lize mistrů spíš na druhé koleji, když potřebujete zvládat i ligu?

„To v žádném případě. Pro nás je velmi důležité zvládat ligové zápasy, tam hrajeme o šanci zahrát si evropské poháry příští rok. Před sezonou jsem říkal, že ligu i poháry řadíme na stejnou kolej. Nebude jednoduché zvládnout nejbližší program. S Boleslaví hrajeme za čtyři dny po těžkém utkání, co nás stálo strašně fyzických i psychických sil. Uděláme maximum, abychom si z Bayernu vzali ponaučení a nesrazilo nás to do kolen. Není jednoduché slušně zvládat ligu a v Lize mistrů dostávat příděly. Po psychické stránce musíme na hráče působit ve smyslu, že v lize hrajeme o evropské poháry na příští tok.“