Tvrdoň: Oklepeme se, víc gólů by byla ostuda. Neuer ho vzal do kabiny

Gólmanovi udělal malou radost alespoň cenný suvenýr. Domů si odvezl dres Manuela Neuera, se kterým po utkání debatoval v šatně. „Na všechno se mě ptal. Vyměnili jsme si dres,“ přiblížil plzeňský brankář, který dostal příležitost místo zraněného Jindřicha Staňka.

Proč vedl Bayern tak rychle 3:0?

„Hned na nás vlétli, první střelou mi to tam vymetl. Pak jsme se malinko probrali, ale brzy dostali druhý i třetí gól. O poločase jsme si říkali, stalo se, prohráváme a nic s tím neuděláme. Ale musíme aspoň makat a zápas odbojovat.“

Daly se nějaké góly chytat?

„Určitě některé šly, potřeboval bych i trošku štěstí, aby mě to trefilo. Hráči Bayernu jsou na top úrovni, střely byly fakt prudké, těžko reagovatelné. Něco se možná chytat dalo, to musím nechat posoudit trenéry.“

Odvezete si z Mnichova nepříjemný, nebo alespoň trochu příjemný zážitek?

„Je příjemné chytat na takovém stadionu s tolika fanoušky, je to pro mě výborná zkušenost, zážitek do konce života. Nenapadlo mě, že takový zápas budu hrát. Ale trenéři na mě ukázali, šel jsem si to užít a odmakat to jako ostatní.“

Neměl jste za stavu 0:5 po hodině hry strach, že zápas dopadne hodně špatně?

„Brzy jsme prohrávali, museli se z toho oklepat. Říkal jsem si, že by asi byla ostuda, prohrát takový zápas vyšším rozdílem než nula pět. Kluci pak zabrali, trošku jsme se zformovali a začali s hráči víc běhat. Uhráli jsme aspoň výsledek nula pět. Slyšel jsem i naše fanoušky, byla velká podpora, že dorazili v takovém počtu.“

Neusnadnili jste zápas Bayernu až příliš?

„Samozřejmě se dalo udělat víc. Ale Bayern je top klub, musíme se z toho jenom poučit. Tihle kluci jsou opravdu na nejvyšší úrovni, pořád v pohybu a je to fakt rychlost.“

Promluvil jste po zápase s domácí oporou v bráně a kapitánem Manuelem Neuerem?

„Vzal mě do kabiny, ptal se, jak jsem si užil zápas. Tohle bylo od něj fakt příjemné, že mi ukázal kabinu a na všechno se ptal. Vyměnili jsme si dres.“

Bude těžké se z takového výsledku psychicky oklepat?

„Musíme. Nám tohle jenom pomůže, zase se zvedneme a v lize vyhrajeme.“

Mohli jste být v zápase aktivnější?

„Můžeme se o to snažit. Snažili jsme se rozehrát, ale jejich hráči snad během pěti sekund byli u nás, pak jsme si to akorát komplikovali a vypadalo to možná hůř. Doma budeme určitě aktivnější a budeme se snažit soupeře překvapit.“

Co s vámi udělal v brance tak těžký zápas?

„Po zápase mě trochu bolely nohy, byl jsem pořád na špičkách, připravený na to, co všechno se může před bránou stát. Stačí malinká nepozornost, jejich hráči si to rychle prostrkávali. Někdy jsem mohl být u nich blíž, ale fakt to byla taková rychlost, že jsem nestačil reagovat.“