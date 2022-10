Kalvach: Zápas zlomil gól do šatny. Proti Barceloně chceme bodovat

Kdy se podle vás zápas lámal?

„Začátek nebyl z naší strany špatný, snažili jsme se být aktivní, ale pak jsme inkasovali. Zlomil to asi druhý gól do šatny, to byla škoda. Inter si to pak nejen pohlídal, ale využil i další příležitosti a dopadlo to tak, jak to dopadlo.“

Vyčítáte si druhý gól? Šlo něco udělat jinak?

„Samozřejmě, že tomu asi šlo zabránit. Ale provedení od Interu bylo precizní, že se těžko brání.“

Byla odveta v Miláně v něčem jiná, než první domácí zápas?

„Teď jsme úvod zápasu zachytili lépe. Ale jinak se zase potvrdilo, že Inter má skvělé hráče. Pro nás je to velká škola, musíme se z toho poučit a zkušenosti přenést do dalších zápasů.“

Můžete říct, v čem jsou hráči Interu lepší?

„Ve všech klubech z naší skupiny hrají nejlepší fotbalisté z celého světa, individuálně jsou na tom výborně. Inter má zároveň velmi dobře propracovaný systém. Je těžké se do nich dostat… Znovu říkám: Pro nás je to velká škola.“

Jak takové příděly zvládáte psychicky? Z české ligy jste zvyklí vyhrávat...

„Pro nás je velký úspěch už to, že jsme do základní skupiny postoupili. Je to skvělý zážitek. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom uhráli nějaký dobrý výsledek. Ale kvalita soupeřů je jinde, my se musíme soustředit, abychom zvládali i českou ligu a mohli příští rok zase bojovat o evropské poháry.“

Na kontě však máte nulu bodů a hrozivé skóre 3:20. O čem to vypovídá?

„Ještě nás čeká doma Barcelona, bude to další skvělý zápas. Věřím, že nás lidi poženou. Nic nevzdáváme, budeme chtít bodovat.“

Co jste říkal na atmosféru na ikonickém San Siru?

„Zatím byla suverénně nejlepší ze všech zápasů, co jsme zažili. Lepší než v Barceloně nebo na Bayernu. Vždycky se hraje dobře před takovou bouřlivou kulisou.“

Schází vám ofenzivní opory Jan Kliment, Jan Kopic a Jan Sýkora. Jak se s tím vypořádáváte?

„Je to velká škoda, že jsou zranění. Jsou to jedni z našich nejlepších hráčů, určitě nám chybí.“