Pilař po Barceloně: Tohle Gavi dělat neměl! Ze zápasu se dalo vytěžit víc

Mrzí vás, že jste před druhým gólem včas nevystoupil a nevystavil soupeře do ofsajdu?

„Já o tom vůbec nevěděl. Hlídal jsem si, aby mně nenabíhal Bellerín za obranu, musel jsem si dávat metry fóra, jinak to člověk nestihne. Neuvědomil jsem si, že jsem zůstal poslední, řekli mi to až potom.“

Přesto jste odehráli nejlepší zápas ve skupině, souhlasíte?

„Mám v hlavě, že se z toho zápasu dalo vytěžit víc. Samozřejmě Barcelona, to je obrovská kvalita na míči. Běháte hodně bez balonu, to je obrovsky těžké. Ale za stavu 3:2, pokud bychom vydrželi a nedostali hned další gól, by byl závěrečný tlak třeba ještě větší. Měli jsme hodně příležitostí, vystřelili asi 24krát na bránu. Rozdíl byl v tom, že oni ze šancí dali branky, my ne. Je to škoda.“

V lize góly skoro nedostáváte, v Lize mistrů to bylo naopak. Je to dané rozdílem v kvalitě týmů?

„Ano, je tam obrovská kvalita. Vždycky se najdou chyby, ale jsou fáze zápasu, kdy vás takovým způsobem zatlačí, že jdete do totální únavy. Pak udělají ještě rychlé náběhy za obranu, člověk to hraje hodně na vůli a někdy je to až nebránitelné.“

Mrzí vás, že skupinu končíte s bodovou nulou?

„Mrzí, hodně kluků z kabiny bude mít pocit, že se ze zápasu dalo vytěžit víc. Mrzí nás branka na 2:4, předtím trošku znervózněli. Také do defenzivy to od nich nebylo stoprocentní, asi proto skončili ve skupině třetí. Nemáme se za co stydět, hráli jsme poctivě a dopředu byli nebezpeční. Ale neproměňovali jsme šance.“

Co si z takových zápasů vzít do ligy, abyste třeba nastartovali cestu za obhajobou titulu?

„My i trenéři to sledujeme, nějaké věci, hlavně směrem dopředu, si vezmeme. Jak si věří na balonu, jak jsou na něm sebevědomí a silní, to je skvělé. Do toho náběhy za obranu a práce v rychlosti. Takhle se můžeme prezentovat i my. Jsou někde jinde, ale i v našich silách je být takhle dobří v některých fázích zápasu.“

Oddechli jste si, že nekončíte skupinu s nejhorší bilancí v historii moderní Ligy mistrů?

„Tohle ani nevím, vůbec to neřeším. Nás takové zápasy jen posunou.“

Jaké bylo po jedenácti letech hrát skoro celé utkání proti Barceloně?

„Byl jsem šťastný, že jsem dostal důvěru. Připravoval jsem se poctivě na zápas, hodně jsem pracoval do defenzivy. Mrzí mě střela v prvním poločase, obstřeloval jsem to a nemělo to potřebnou razanci. Ale týmově to bylo kvalitní.“

V první půli vás přejel Gavi, vy jste se těžce sbíral z trávníku, ale on se divil žluté kartě.

„Spíš dohrál ten souboj za lajnou. Spíš jsem viděl, jak je obrovsky šikovný hráč, v devatenácti letech taková práce s balonem a rychlé změny směru, klobouk dolů, je to velká budoucnost španělského fotbalu. Ale tohle dělat neměl (smích).“