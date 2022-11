Příděly i zážitky. Bílek ocenil tým, světový fotbal je ale jinde: Posílí nás to

Po prohře 2:4 s Barcelonou mužstvo ocenil, že hráči pracovali a především do ofenzivy trápili silného soupeře. Plzeňská Viktoria přesto zakončuje pouť podzimní Ligou mistrů po šesti zápasech s nula body na kontě. „Ale jednoznačně nás to posílí,“ tvrdil západočeský kouč Michal Bílek v noci po závěrečném utkání základní skupiny C.

Těší vás dvě vstřelené branky a další šance, nebo vás naopak mrzí čtyři inkasované góly a chyby vzadu?

„Jednoznačně musím pochválit celý tým, kluci pracovali celý zápas skvěle. Hodnotí se mi zápas trošku hůř ve smyslu, že výsledek není příznivý, dostali jsme čtyři góly. Ale odehráli jsme nejlepší utkání ve skupině Ligy mistrů. Měli jsme hodně střel, dali dva góly, nastřelili břevno, tyčku, měli tam další zablokované střely. O chybách do defenzivy víme, pracujeme na tom, abychom takové situace, které soupeř proměňoval, řešili lépe. Šest zápasů, co jsme odehráli v Lize mistrů, nás jednoznačně posílí.“

Z čeho pramení góly ve vaší síti?

„V některých situacích jsme se měli chovat jinak, takticky jsme to nesehráli dobře. Narazili jsme na kvalitu, co se dostávala do naší obrany. Všichni hráči z týmů, na jaké jsme narazili ve skupině, jsou rychlostně velmi dobře vybavení, jejich individuální technika je na nejvyšší úrovni, na to jsme nestačili. O situacích, které nám dělaly problémy, víme, budeme na nich pracovat, abychom byli v dalších zápasech lepší. V lize málo inkasujeme, za to jsem nesmírně rád, ale světový fotbal je jinde, to je vidět.“

Těší vás, že jste Barcelonu přestříleli (23:11)?

„Nečekali jsme to. Nemůže být u nás nějaká velká euforie, protože jsme prohráli, ale náš způsob hry byl dobrý. Naše chyby si soupeř kolikrát vynutil. Dostali jsme se do skupiny, co byla nesmírně těžká. Předem jsme věděli, že v jakémkoliv zápase bude velmi těžké bodovat. Dneska, byť soupeř ukázal kvalitu, jsme byli k bodu nejblíž. Zápas nás před koncem podzimu jednoznačně posílí, hráči se vydali ze všech sil.“

Pochválíte Tomáše Chorého?

„Odvádí skvělou práci, je pro nás nesmírně důležitý. Prosazuje se střelecky, přidrží spousty balonů, má slušný pohyb na to, jak je velký. Pomůže také v defenzivě při standardkách. V téhle chvíli patří mezi nejlepší ligové útočníky.“

Co si z účinkování ve skupině Ligy mistrů odnesete?

„Velké příděly (úsměv). Branek jsme dostali opravdu hodně, ale odneseme si i obrovské zážitky, zkušenosti a motivaci do další práce. Liga mistrů je teď pryč, dneska to končí, před námi je další obrovská výzva - zabojovat o nejvyšší příčky v lize a pokusit se znovu dostat do skupiny v evropských pohárech. Musíme velmi dobře sehrát zbývající tři zápasy do konce podzimu. Situace v našem kádru není ideální, máme hodně zraněných a kádr je teď hodně úzký. Ale věřím, že kluci zmobilizují síly a podzim zvládneme v lize s náskokem.“