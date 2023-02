Další selhání Chelsea. Expert: Utratili miliardy a pořád nemají útočníka!

Další zápas Chelsea, další trápení v koncovce. Fotbalisté londýnského klubu v novém roce ještě nedokázali dát víc než jeden gól v utkání. Potvrdilo se to i v osmifinále Ligy mistrů na hřišti Dortmundu, kde prohráli 0:1. Do šancí se dostával Félix, Mudryk či Havertz, ale bez úspěchu. Poslední jmenovaný nastoupil na hrotu, kam klub v divokém přestupním okně nepřivedl posilu. „Když uvážím, že utratili 600 milionů liber (téměř 16 miliard Kč) a stále nemají středního útočníka, je to prostě šílené,“ prohlásil bývalý fotbalista Owen Hargreaves.