Lipsko uspalo City. Odříznutý Haaland, spokojený Guardiola i žádné střídání

Citizens jeli v úvodu dle zavedených not trenéra Pepa Guardioly. Statistiky z prvního poločasu vypadaly drtivě - 74:26 na držení míče, 37:4 na vytvořené šance, 7:1 na střely, 2:1 střely na bránu. Z evidentní převahy vznikla jediná trefa. Angličtí hosté využili chyby v rozehrávce Lipska a rychlou akci započatou aktivním Jackem Grealishem precizně zakončil ve 27. minutě Rijád Mahriz.

Guardiolův vytuněný soubor v úvodním dějství diktoval tempo, jenže Lipsko po přestávce šláplo na plyn. Uspalo aktivního soupeře, naopak se dostalo víc na balon i na útočnou polovinu. Velkou šanci měl po hodině hry portugalský útočník André Silva. V kritické chvíli ale úřadoval Ederson a nebezpečný nájezd zlikvidoval. Narůstající domácí tlak vyvrcholil o chvíli později v 70. minutě, kdy brazilského gólmana překonal krásnou hlavičkou chorvatský stoper Joško Gvardiol.

Citizens odlétli z Německa do odvety, která je na programu v úterý 14. března, s remízovým výsledkem, který mužstvu nedává žádné garance postupu do čtvrtfinále. „Málokdy se stane, že máte převahu celých devadesát minut. Možná Pep něco změnil, je to šachový hráč. Mužstvo tlačil dopředu a hráči se dostávali do nebezpečných pozic, což City ve druhém poločase nedělalo,“ hodnotil pro BBC někdejší anglický reprezentant Rio Ferdinand.

Problémem anglického souboru je, že největší palebná síla zůstávala naprosto mimo herní schéma. Erling Haaland se za první půli potkal pouze sedmkrát s míčem. O moc lepší to nebylo ani po přestávce. Dostal se do jediného solidního zakončení, kdy ale mířil hodně vedle brány.

„Potřebuje tým, aby na něj hrál a připravoval pro něj šance. Ale on je schopný i ojedinělý brejk proměnit. Možná mu chyběl zraněný Kevin de Bruyne,“ hodnotil útočníkův výkon ve studiu Nova Sport někdejší útočník Sparty Roman Bednář .

Trenér Guardiola si hned po závěrečném hvizdu na trávníku přivolal většinu základní jedenáctky a hráčům zdůrazňoval, že i remíza z venkovního prostředí se v pohárovém play off počítá. Zajímavé je, že ani po srovnání skóre neprotočil sestavu a zápas dohrál bez jediného střídání.

„Lipsko přidalo, ale z hráčů City jsem měl pocit, že stav 1:0 jim naprosto vyhovuje. Logicky šetřili síly, stáhli se. Na Guardiolovi jsem i po remíze 1:1 viděl, že je spokojený, je si téměř jistý, že doma vyhrají a odvetu zvládnou,“ přidal další host ve studiu, trenér David Holoubek. „Pokud budou stoprocentně připraveni, Lipsko to bude mít hodně těžké,“ souhlasil Bednář.