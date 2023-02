Pád Liverpoolu není náhoda: Kloppova sedmiletka, prázdná nádrž i díry vzadu

„Rozumím tomu, že lidé o tom mluví. Můžu vás však ujistit, že v současné situaci jsme ze zcela odlišných příčin.“ úspěšný trenér odmítl, že by pro něj sedmé sezony byly prokleté

Že je sedmička šťastné číslo? S tím za Jürgenem Kloppem nechoďte. Pětapadesátiletý Němec ve svém třetím trenérském angažmá narazil opět na stejný problém. Proklatou sedmou sezonu. Nejprve v Mainzu, který dostal poprvé v historii do bundesligy, zažil v sedmé sezoně sestup. Na další štaci v Dortmundu se bídná forma v sedmém roce opakovala. BVB se sice tehdy z bojů o záchranu vyhrabalo, Klopp se ovšem s klubem po konečné sedmé příčce v lize rozloučil. Nyní, ve své sedmé sezoně na Anfieldu, prožívá Klopp opět krizi. Liverpool vypadl z obou domácích pohárů, v lize je až na osmém místě a záchrana sezony v podobě zisku „ušatého poháru“ se nyní jeví jako nereálná.

Prázdná nádrž klíčových hvězd

Liverpool dotáhl skvostnou minulou sezonu do tří finále (dva ligové poháry a Liga mistrů), k tomu finiš náročné Premier League. Šest hráčů odkroutilo přes 50 zápasů, nejvytíženější Jordan Henderson nastoupil do 57 utkání, na hřišti strávil 3876 minut. Celkem mužstvo v sezoně 2021/22 odehrálo 63 zápasů, zdvihlo dva poháry a do poslední chvíle bojovalo o ligový titul i Ligu mistrů. V aktuálním ročníku už pět klíčových borců překročilo hranici 30 odehraných duelů. Extrémní porce se podepisuje na výkonech, hvězdám dochází šťáva, potřebný drajv. Také proto Luka Modrič v 37 letech běhal kolem Fabinha a dalších jako odpočinutý mladík.

63

Tolik utkání odehrál Liverpool v sezoně 2021/22, ovládl dva anglické poháry.