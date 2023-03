Malér. UEFA vyšetřuje Barcelonu kvůli korupci, hrozí vyloučení z Ligy mistrů

Barcelona v letech 2001 až 2018 podle španělských médií převedla téměř 7,3 milionu eur na účet společnosti patřící tehdejšímu viceprezidentovi výboru rozhodčích Josému Maríovi Enríquezovi Negreirovi. Peníze klub údajně vyplácel za poradenské služby. Zástupci Barcelony i Negreira ve svých výpovědích platby přiznali, popřeli ale, že šlo o úplatky.

UEFA od dubna 2007 může potrestat kluby, kterým se v uplynulých 16 letech prokázalo ovlivňování zápasů, ročním zákazem startu v Lize mistrů. Barcelona aktuálně vede španělskou ligu o 12 bodů před druhým Realem Madrid a má už téměř jistý postup do příštího ročníku elitní pohárové soutěže.

Už v únoru předseda španělské ligy Javier Tebas vyloučil, že by „Barce“ hrozil trest na sportovním poli. I kdyby se prokázala vina, případy starší tří let jsou podle směrnic promlčené. Vyloučení z LM by však pro zadlužený klub mohlo znamenat velký problém. Zatím ale nebyly zveřejněny žádné informace o ovlivnění konkrétního zápasu ve prospěch Katalánců.