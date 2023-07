Weiss chápe Kuckův kousanec: Kluky jsem musel krotit už před zápasem

Nego Ekofo padá přes Juraje Kucku, který ho poté kousne do boku • TASR / Profimedia

Už v prvním předkole Ligy mistrů se představil slovenský zástupce Slovan Bratislava. Los Belasím přisoudil jako první překážku na dlouhé pouti do evropských pohárů lucemburský protějšek Swift Hesperange. Potvrdilo se možná poněkud alibistické úsloví, že dnes už v předkolech není slabých soků. Nejenže Slovan v domácím prostředí s outsiderem pouze remizoval 1:1, ale zápas ovlivnila i červená karta na konci první půle za zkrat Juraje Kucky, který hryznul soupeře.

Los Slovanu přál, všichni v bratislavském táboře si mohli mnout ruce. Hesperange? Lucemburský celek přece musí Slovan porážet. Jenže tato úvodní předkola v honbě za Evropou jsou nevděčným prologem takřka každé sezony. Slovan navíc opět po roce dokázal, že pozice papírového favorita mu nedělá dobře. Možná si vzpomenete, jak loni zachraňoval postup v posledních sekundách prodloužení Vladimír Weiss mladší v gruzínské odvetě proti Batumi.

Vypadá to, že podobná šichta čeká Slovan i tentokrát. Pro oba týmy to byl první ostrý test po letní přípravě, což dokazovaly i nedorazy v kombinaci. Hůře začal bratislavský zástupce, ve 22. minutě se prosadil z penalty hlavní střelec hostí Dominik Stolz. Když tři minuty na to Weiss junior kontroval, zdálo se, že brzké srovnání Belasé nakopne. Chyba.

Ukrajinský rozhodčí Viktor Kopijevskij rozjel už v první půli karetní festival, hra se kouskovala a nedalo se říct, že by měl Slovan zásadní převahu. „Nechci kritizovat rozhodčího, ale od začátku nechával dohrávat souboje a z toho pramenila nervozita. Soupeř hrál agresivně, ale víme, co nás čeká za týden, připravíme se a jsem přesvědčený, že postoupíme,“ neztrácel bojového ducha kapitán Vladimír Weiss ml.

Na konci první půle ale přišel „blikanec“ jednoho z nejzkušenějších borců na trávníku. Středopolař Juraj Kucka se dostal do klinče s Negem Ekofem, oba se ocitli na zemi, kdy si konžský záložník na bývalého hráče Sparty či AC Milán ustlal. Kucka neudržel nervy na uzdě a hryznul do těla soupeře. Následovala naprosto zbytečná červená karta po intervenci VAR a Slovan dohrával o deseti.

„Hrál jsem fotbal, takže ho umím pochopit. Stalo se. Vyčítat mu nic nebudu, protože ho dobře znám a vím, že vždy se snaží dělat vše pro dobro týmu, i když teď mu uškodil. Trestat ho nijak nehodlám. Potrestal se už sám,“ okomentoval smířlivě incident trenér Vladimír Weiss st.

„Už před zápasem jsem musel Vlada (syn trenéra Vladimír Weiss ml.) a Juraje krotit, připadalo mi, že jsou přemotivovaní, jak strašně moc chtěli. Tyhle zápasy jsou složité, v přípravě jsme sice všechno vyhráli, ale nic se nevyrovná tomu tlaku evropských zápasů, který na tým je zvenčí i zevnitř,“ doplnil zkušený kouč.

Fakt je ten, že Kucka svým kolegům notně zavařil. Nejenže jako jeden z klíčových hráčů zákonitě přijde o odvetu v Lucembursku, ale Slovan musel odehrát celý druhý poločas o deseti.

„Byl to velmi náročný zápas. V prvním poločase jsme byli nervózní a dostali jsme zbytečné žluté karty. V tom druhém jsme se uklidnili a přišly šance. Proti jakémukoliv týmu z Evropy je náročné hrát v početní nevýhodě. Je to pořád jen 1. předkolo a musíme sázet na hru, kterou jsme ukázali po přestávce,“ řekla po utkání nová kanadská akvizice Slovanu Milan Borjan.

Domácí se sice po pauze opticky skutečně zlepšili, ale v konečném důsledku se brankář Hesperange Geordan Dupire spíše nudil, protože Slovan nevyslal jedinou přímou střelu na bránu.

Přitom má kouč Weiss pro tuto sezonu k dispozici extrémně zkušený tým. Do úvodního klání s Hesperange vyrukovala základní jedenáctka s věkovým průměrem 31,6 let, ve které nechyběl ani český reprezentant Jaromír Zmrhal. Pouze dva hráči v základu měli méně než 28 let. Jednalo se o Brazilce Lucase Lovata a Ghaňana Malika Abubakariho.

Ani zkušený mix Weissově výběru štěstí na úvod nepřinesl a v Lucembursku musí potvrdit roli favorita v zápase o všechno. Vzpomeňme na minulý rok. Belasí také začali nepřesvědčivou remízou s Batumi, přesto nakonec mohli v Bratislavě hodnotit sezonu úspěšně, když vypadli z EKL až v jarní osmifinálové fázi s Basilejí.