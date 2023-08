Slovenský stoper Kodaně: Jsme za favority. Dány ze Sparty moc neznám

Splnili jste povinnost postupem přes Breidablík. Zejména odvetná výhra 6:3 byla ale velká divočina.

„Nebylo to ideální, ale ty poslední dva góly jsme dostali za jasně rozhodnutého stavu, kdy jsme spíš hleděli na to, aby se nikdo z nás nezranil. Šetřit síly se dneska už prostě nevyplatí proti žádnému soupeři.“

Islanďan Hakon Haraldsson v červenci přestoupil z Kodaně do Lille. Měl pověst generačního talentu. Jak velké oslabení pro tým to je?

„Je to mladý kluk, který chtěl logicky vyzkoušet něco nového, když o něj byl zájem. Ztráta to pro nás určitě je, ale myslím, že se nám povedlo ho dobře nahradit. Přišel Mohamed Elyounoussi, který kopal Premier League.“

Když bylo jisté, že se vám postaví Sparta, co vám blesklo hlavou?

„Nejdřív jsme řešili Breidablík, protože jsme věděli o Spartě už před odvetou s nimi. Jdeme od zápasu k zápasu. O víkendu jsme hráli s Randers dánskou ligu. My jsme si v kabině jen řekli, že je to ok, máme Spartu. Pokud chceme do Ligy mistrů, tak musíme porazit každého.“

Není to ale přece jen pro vás jako pro Slováka pikantnější duel?

„Ani ne. Nehraju za slovenský klub. Upřímně řečeno, já tu rivalitu mezi Českem a Slovenskem moc neprožívám. Chci vyhrát, ať už je to Sparta nebo kdokoliv jiný.“

Berete jako výhodu, že jste v minulé sezoně hráli základní skupinu LM? Sparta naposled byla ve skupinové fázi před 18 lety.

„Nemyslím, že je to nějaká zásadní výhoda. My jsme před rokem dostali do play off o Ligu mistrů hratelného soupeře, tak se to povedlo, ale jak si můžete všimnout, dneska už všechny ty týmy, co hrají kvalifikaci Ligy mistrů, umí kopnout do balónu. Vše se vyrovnává. Rozhoduje se v daný okamžik na hřišti, takže uvidíme, zda něco vytěžíme ze zkušeností, nebo nám budou prd platné, jak se říká.“

Bylo by lepší hrát odvetu v Kodani a začínat na Spartě?

„Možná bude Sparta v tom prvním utkání v Dánsku čekat na naše chyby a bude chtít rozhodnout potom doma, ale neřešil bych, co je lepší. Jak už jsem řekl, pokud chceme postoupit, tak musíme uhrát dobrý výsledek doma i venku.“

Pravděpodobně se na hřišti potkáte s reprezentačním kolegou Lukášem Haraslínem. Došlo už na nějaké pošťuchování?

„Hned po losu jsme si jen napsali, že se uvidíme na trávníku, že se těšíme. O nějaké špičkování nešlo. Nejsem typ člověka, který by se takhle hecoval se soupeřem před zápasem. Jsem raději, když se rozhodne na hřišti. Uvidíme, kdo si koho bude dobírat potom.“

Ve Spartě je početný dánský tábor v čele s trenérem Brianem Priskem. Jak je zápas vnímám v Dánsku?

„Tohle já upřímně moc nesleduju, ale pro média je to pochopitelně vděčné téma. Kouče Priskeho samozřejmě znám, když tady působil v Midtjyllandu. Sem tam sleduju Spartu, takže vím, co s ní chce hrát. Vybavuju si i Höjera, když hrával v Aarhusu. Co se týče Sörensena a Vindahla, tak ty neznám vůbec. Myslím si, že oni budou ten zápas prožívat mnohem víc než naši Dánové, protože se vrátí domů.“

Celkově je duel vnímán hodně vyrovnaně. Je v Dánsku Kodaň brána jako favorit?

„Asi ano, protože si troufnu říct, že celkově máme zkušenější kádr, co se týče Evropy, ale v Česku zase bude mírným favoritem Sparta. Mám dojem, že domácí tým je v podobně vyrovnaných zápasech vždy trochu povyšován. Mimo Česko a Dánsko si myslím, že je to vnímáno jako padesát na padesát. Byl bych hodně překvapený, kdyby se rozhodlo už v prvním zápase.“