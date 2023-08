Siegl o Spartě: Mejdr hraje jednoduše, Vindahl by měl... Odveta bude bolet

Hraje se o hodně – o miliony, o prestiž, a taky o konec osmnáctileté odmlky. Sparta uhrála v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů s Kodaní bezbrankovou remízu. Do domácí odvety naděje, ale taky varování. „Takový klub jako Sparta si zaslouží, aby po tolika letech hrála Ligu mistrů. Výsledek je příjemný bonus, ale bude to ještě bolet,“ hodnotil pro deník Sport a iSport.cz legendární útočník Letenských Horst Siegl.

Jak na vás Sparta zapůsobila?

„V první řadě má dobrý výsledek, což je do odvety důležité. Když se podíváme, co má Kodaň za sebou, že je pravidelný účastník evropských pohárů a loni hrála Ligu mistrů se City, Dortmundem, Sevillou, tak zkušenost je tam obrovská. Sparta začala velice dobře, měla vysunutý blok, snažila se hrát hodně vysoko a presovat. Naskytly se šance, škoda Haraslína, že to neřešil jinak. Pak jsme viděli ve druhé půli větší kvalitu na straně Kodaně, ať to byly individuální výkony a tlak, který si vytvořila. Byla v tom týmovém výkonu lepší, ale pro Spartu dobrý výsledek. Doma zápasy zvládá líp, 0:0 je příjemný bonus. Ale taky varování, bude to ještě bolet.“

Jak hodnotíte Briana Priskeho, připravil tým dobře takticky?

„Říkal jsem, že to bude souboj Dánů, že to tak může vyznít, a vyznělo. Spartu podržel Vindahl. Týmy se asi neměly moc čím překvapit, trenéři mají na zápas svou taktiku a i Priske to zvládl velice dobře, že hráli vysunutě, byli nepříjemní, eliminovali náběhy, kombinační hru, kterou Kodaň má. Ale postupem času převzala otěže, nakonec pro Spartu fakt dobré vkročení do poháru. Když se podíváme, že po postupu by mohla dostat Raków, nebo Limassol, oba jsou lehčí soupeři než Kodaň.“

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

V čem ukázala sílu?

„V kombinační hře, jeden na jednoho, rychlosti, individuálních schopnostech. V posledních třiceti minutách Spartu přehrávali, byly tam dvě tyče, ale Sparta byla velice dobře připravená. Kluci to zvládali. Soupeř byl silný na stranách, hráči, co střídali, byli nepříjemní. V tom je jejich síla. Ten tlak vznikl i z toho, že