Banda hrdinů: elektrikáři či exkolega Haalanda. Klaksvík dál sní o LM

Už to není pohádka, ale možná sci-fi příběh, který by nedal dohromady ani švýcarský záhadolog Erich von Däniken. Faerský Klaksvík už má dávno jistou základní skupinu některého z evropských pohárů, ale nadále sní o účasti mezi smetánkou v Lize mistrů. V úvodním zápase třetího předkola totiž místní „rybáři“ pokořili norské Molde 2:1 a jsou o krůček blíže milionářské senzaci.

Klaksvík je druhé největší město Faerských ostrovů, přesto má podle posledního sčítání jen něco málo přes 5000 obyvatel, lidé se tady primárně živí rybolovem a také pivovarnictvím, protože ve městě sídlí jeden ze dvou pivovarů v zemi. Drsný sever tohoto podivuhodného souostroví, kde je až 300 dní v roce deštivých, teď pohlcuje nefalšovaná fotbalová horečka, kterou starousedlíci nepamatují.

„Je tu spousta domácích hráčů, jsou dojatí a třeba po postupu přes Häcken mělo mnoho chlapů slzy v očích. Píšou dějiny faerského fotbalu,“ říká dánský obránce Patrick Da Silva.

Jedná se skutečně o zlatý věk klaksvíckého fotbalu. V domácí lize jasně vládnou před dříve zavedenějšími kluby z hlavního města Tórshavnu B36 a HB. V Lize mistrů už vyřadili maďarského šampiona Ferencváros a švédského premianta minulé sezony z Häckenu. To je známý fakt.

Teď čekalo norské Molde, jenže Klaksvík nemá dost. Dvěma góly místního hrdiny Arniho Frederiksberga outsider otočil skóre, vyhrál 2:1 a více než čtyři a půl tisíce diváků v Tórshavnu, kde Klaksvík hraje evropské poháry, bylo u vytržení. Do norské odvety je to více než solidní pozice. Teoreticky by se na národní stadion Tórsvöllur vešla celá populace rybářského městečka, jehož domácký stánek zůstal pod ikonickou horou Klakkur prázdný. Asi nepřekvapí, že nesplňuje normy pro tuto fázi evropských pohárů.

A víte, kdo je momentálně nejlepší kanonýr předkol Ligy mistrů? Ano, je to právě Frederiksberg, který v pěti zápasech silným soupeřům nasázel sám už šest gólů. Rodákovi z malé vísky Saltangará je přitom už 31 let, nikdy nekopal na klubové úrovni mimo Faerské ostrovy a nikdy nedal gól v mezinárodním zápase. Živí se přitom ve finančním sektoru. Klíčoví obránci Jóannes Danielsen a René Joensen, kteří pilují oba kraje defenzivy, pro změnu pracují pro jednu místní firmu jako elektrikáři. Řada hráčů kádru si musí přivydělávat i v civilním zaměstnání.

Dosavadní úspěch týmu je o to větší, protože v kádru je hned 22 domácích hráčů. Přesto se zde najdou i cizinci, kteří za sebou mají zajímavou minulost. Norský veterán Vegard Forren kopal v minulosti dlouhá léta právě v Molde, kde se potkal i se začínajícím Erlingem Haalandem. Luc Kassi z Pobřeží slonoviny zase mnoho let hrával norskou ligu ve Stabaeku.

Da Silva oblékal v minulosti například i dres Bröndby Kodaň. Když opouštěl Dánsko, slýchal, že se v 27 letech zahrabe na Faerských ostrovech, teď se však směje on. „Takovou kabinu jsem nikdy nezažil. Duch týmu je nepopsatelný.“ Navíc tvrdí, že úspěch Klaksvíku přesahuje i hranice sportu. „Atmosféra na ostrovech je úžasná. Myslím, že se tady trochu zastavil život a všichni řeší hlavně Klaksvík. Když jsme se vraceli ze Švédska, čekalo na nás kolem deseti tisíc lidí, což je dvojnásobek populace města. Byl to blázinec,“ rozplýval se Da Silva.

Teď už je faerský celek jen 90 minut duelu v Molde od play off Champions League. Už nyní, kdyby v předkolech vše prohráli, půjdou stoprocentně do základní skupiny Konferenční ligy. Pikantní je, že současný kouč Klaksvíku Magne Hoseth strávil jako hráč v Molde osm let a Klaksvík je jeho první štace v roli hlavního kouče. „Je to prostě banda hrdinů, která si nynější pozornost zaslouží,“ okomentoval dojatý Hoseth dosavadní jízdu severského trpaslíka.