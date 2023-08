Faeřané slaví podzim v pohárech! Hrdinou je brankář, který už skončil

Fotbalisté Klaksvíku ve středu večer vyřadili v 2. předkole Ligy mistrů švédské šampiony Häcken a jako první tým z Faerských ostrovů mají jistotu účasti ve skupině jednoho z evropských pohárů. Hrdinou penaltového rozstřelu na stadionu v Göteborgu se stal švédský gólman Jonathan Johansson, jenž přitom ještě před pár týdny vůbec nepočítal s tím, že by se do brány ještě někdy vrátil.

Johansson chytal v kariéře nejvýše druhou švédskou a norskou ligu a před dvěma lety se rozhodl skončit. Začal pracovat jako elektrikář a fotbal hrál už jen v páté norské lize za tým Majorstuen na pozici stopera. Klaksvíku se ale na konci května před startem kvalifikace Ligy mistrů zranila brankářská jednička a norský kouč Magne Hoseth nabídl Johanssonovi angažmá.

„Je to absolutně neskutečné. Byl jsem zrovna s rodinou na dovolené na Rhodu, když mi trenér zavolal,“ popsal jednatřicetiletý gólman v rozhovoru pro švédský list Aftonbladet. „Teď to vypadá, jako bych byl pořád na dovolené. Na nejlepší dovolené na světě,“ zářil po senzačním postupu přes Häcken.

Johansson v předchozích třech zápasech předkol LM neinkasoval a pomohl už k prvnímu velkému překvapení v minulém kole, kdy Klaksvík vyřadil po výsledcích 0:0 a 3:0 maďarského mistra Ferencváros. První duel s Häckenem rovněž gól nenabídl, odveta ale přinesla divoký průběh a remízu 2:2 po základní části a 3:3 po prodloužení. Na řadu přišly pokutové kopy, v nichž Johansson uspěl ve čtvrté a páté sérii. Výhru 4:3 stvrdil vítěznou trefou obránce Vegard Forren.

„V takových případech je většinou brankář za hrdinu, i když jsem dostal ze hry tři góly. Ale zase jsem z pěti penalt při třech vystihl stranu. Tohle je největší okamžik v historii klubu a zdaleka největší v mé kariéře,“ uvedl Johansson, který má smlouvu pouze do konce srpna. „Musím to probrat s trenérem. Pokud bude chtít, tak si tuhle dovolenou rád prodloužím,“ podotkl.

Klaksvík čeká ve 3. předkole norský mistr Molde. Souboj bude pikantní pro trenéra faerského celku a bývalého norského reprezentanta Hosetha. Nejlepší prvoligový střelec v klubové historii strávil v Molde většinu hráčské kariéry a získal s ním tři mistrovské tituly. Všechny po boku svého současného svěřence Forrena, jenž přidal s Molde ještě triumf v roce 2019.

„Je trochu smutné, že prožíváme takové evropské dobrodružství a přitom letíme do Göteborgu, teď do Molde... Moje přítelkyně pochází nedaleko od Molde. Mohla to být i větší exotika,“ žertoval Johansson.

I kdyby jeho tým ve 3. předkole LM neuspěl, pořád by ho čekalo závěrečné play off o postup do Evropské ligy. I v případě další porážky by Klaksvík, který má pouhých pět tisíc obyvatel, hrál alespoň skupinu Evropské konferenční ligy.

Klaksvíku se daří i v domácí soutěži. Po titulech v letech 2021 a 2022 míří k mistrovskému hattricku, když úvodních 16 kol v aktuálním ročníku vyhrál. V lize neztratil body 23 zápasů za sebou.