Král: Liga mistrů? Jsme sebevědomí. Promluvil o (ne)hraní ve West Hamu

Poznal fotbal v Anglii, hraje bundesligu, s reprezentací zažil čtvrtfinálové EURO 2020. Ale magickou Ligu mistrů mohl dosud sledovat jen v televizi. Letošní podzim to změní. Alex Král vstoupí na nejprestižnější evropské klubové jeviště v dresu Unionu Berlín, nováčka mezi absolutní elitou. Vyjukaný však nebude.

Union Berlín je kultovní klub z jihovýchodní části německé metropole. Po pádu berlínské zdi balancoval na hraně zániku a přežil jen zásluhou oddaných fanoušků. Ti dávali peníze ze svých kapes na provoz a brigádnicky se podíleli na rekonstrukci stadionu, kde se povětšinou v ochozech stojí. V roce 2019 postoupil resuscitovaný pacient do bundesligy a nyní vkročí do Ligy mistrů!

Pohádka pochopitelně nemůže být bez Krále. Ten se narodil v Košicích, má český pas a jmenuje se Alex.

Co je cítit ve vzduchu uvnitř Unionu Berlín před premiérovým startem v Lize mistrů? Natěšení, napětí, nervozita?

„Právě proto, že Liga mistrů se tu hraje poprvé v historii klubu, jsou očekávání hodně opatrná. Spíš se soustředíme na bundesligu, to je priorita číslo jedna. Ligu mistrů a zároveň i německý pohár bereme jako něco navíc. Ale rozhodně chceme ve všech soutěžích uspět. V začátku sezony jsme se plně soustředili na domácí ligu.“

Jasně. Předpokládám však, že až zazní bájná znělka Champions League, nebude cílem jen neudělat ve skupině ostudu. Bundesligové mužstvo asi bude mít vyšší ambice, než měla třeba Viktoria Plzeň, když jí nalosovali za soupeře Bayern Mnichov, Barcelonu a Inter Milán?

„Tak to samozřejmě. Určitě budeme chtít jako tým ukázat, že do Ligy mistrů patříme. Jsme bundesligové mužstvo, takže sebevědomí mít budeme. Ale prioritou je opravdu bundesliga. Liga mistrů je bonus.“

I pro vás to bude premiéra v základní části Ligy mistrů.

„Ze Slavie jsem odešel po kvalifikaci s Kluží. Tu jsme vyřadili a postoupili do základní skupiny, ale už jsem si ji nezahrál, přestoupil jsem do Spartaku Moskva.“

A s ním jste absolvoval také neúspěšný boj v kvalifikaci.

„Ano, bylo to v dvojutkání s Benfikou Lisabon. A vlastně hned potom jsem zase odešel, tentokrát do West Hamu United.“

ALEX KRÁL Věk: 25 (19. května 1998 v Košicích) Výška/váha: 186 cm/80 kg Kariéra: Teplice (2017-19), Slavia Praha (2019), Spartak Moskva (2019-21), West Ham United (2021-22), Schalke (2022-23), Union Berlín (2023-?) Reprezentační bilance: 36 zápasů/2 góly Bilance v Premier League: 1/0 Bundesligová bilance: 31/1 Největší úspěchy: čtvrtfinále EURO (2020), 2x mistr ČR (se Slavií 2019, 2020)

Teď se konečně dočkáte zápasů v základní skupině nejprestižnější evropské klubové soutěže. A hned proti Realu Madrid. Splněný sen?

„Jako kluk máte obrovské sny. A Liga mistrů je vždycky vnímaná kluky jako to nejvíc, čeho se dá ve fotbale dosáhnout. Když nepočítám účast na mistrovství světa nebo Evropy s reprezentací. Na druhou stranu je pro mě daleko důležitější, s jakým klubem si tu Ligu mistrů zahrajete. Tím nijak neznehodnocuju starty v Lize mistrů, ale pro mě je důležité být v dobrém klubu, kde se můžu jako hráč rozvíjet. Liga mistrů je pak příjemná odměna, na kterou se moc těším.“

Možnost vyzkoušet si Champions League tedy nehrála při přechodu z Londýna do Berlína zásadní roli?

„Určitě to hrálo roli, ale šlo o kombinaci různých faktorů. Rozhodně ne jen o jediný. Union je dlouhodobě tým, který se neustále rozvíjí. Vidíme, že sezonu od sezony roste. Cítím, a i na trénincích vidím, že fotbal tu dělají dobře a můžu se tady i já dál rozvíjet. Navíc si myslím, že styl, jakým se tým prezentuje, mi typologicky sedí. A taky si myslím, že já naopak zapadám přesně do hry, kterou chce trenér hrát.“

Mohl byste ji blíž popsat?

„Hodně bych to přirovnal ke Slavii. Je to dost fyzicky náročný fotbal, ve kterém