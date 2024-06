Dortmund - Real 0:2. „Bílý balet“ ovládl Ligu mistrů, rozhodl Carvajal

Dani Carvajal poslal Real do vedení • ČTK

Kvůli neukázněným fanouškům, kteří vnikli na hřiště, utkání provázel na nějakou dobu určitý zápach ostudy. Finálové řežby mají jedno velké kouzlo. Na to zlé se daří zapomenout. Real tak mohl brzy rozjet cestu za vylepšením vlastního rekordu.

Vážně patnáct? To je skoro neskutečné číslo. Vždyť nejbližší pronásledovatel z AC Milán je na sedmi prvenstvích v Lize mistrů. Dlouho to přitom nevypadalo, že by se znovu „bílý balet“ mohl radovat.

Kouč BVB Edin Terzič naordinoval své vyvolené jedenáctce ofenzivní choutky. Přídomek vyvolená jedenáctka platí beze zbytku. Vždyť počtvrté za sebou v Champions League poslal do zápasu úplně stejnou sestavu.

A Dortmund se činil. První půle byla jistě jeho. Vlastně zaskočil Real jeho vlastní medicínou, kdy sami madridští se nezdráhají setrvávat v hlubším bloku a pak vyletět vstříc rychlému brejku.

Jenže Dortmund přivezl do Wembley na finále svoje rychlovlaky. Velké problémy dělal Danimu Carvajalovi hlavně Karim Adeyemi, ale obě své top šance promrhal. Pak navíc Füllkrug trefil tyčku.

I proto se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Přitom mohla být španělská strana docela vděčná slovinskému sudímu Vinčičovi, že neposlal do sprch předčasně Viníciuse Júniora. Brazilský kouzelník už měl žlutou kartu, když nafilmoval naprosto zbytečně pád v nikterak lukrativním prostoru u postranní čáry. Vinčič mu to ale spolkl a naopak potrestal žlutým kartonkem Nika Schlotterbecka, který nebyl ztotožněn s tím, že se píská faul. Pokračovalo se tak v plném počtu na obou stranách.

Kouč Los Blancos Carlo Ancelotti by se v prvních 45 minutách neztratil v reklamě na žvýkačky, jak nervózně přežvykoval u postranní čáry.

Jak to ale bývá zvykem v letošním ročníku Ligy mistrů, když se Realu nedaří, přestávka pomůže. Ancelotti hodně dlouho zůstal zavřený v kabině i s náhradníky. Vyplatilo se.

Hra se vyrovnala a přicházely i šance Realu. A když v 74. minutě Toni Kroos posadil míč z rohu na hlavu svátečného hlavičkáře Daniho Carvajala, Kobel v bráně Dortmundu kapituloval. Wembley burácelo v bílé záplavě.

To však nebylo všechno. Neuplynulo ani deset minut a po chybné rozehrávce Iana Maatsena se ujmul kulatého nesmyslu Jude Bellingham, bývalý kapitán Dortmundu přihrál do křídla Viníciusovi a Brazilec nedal Kobelovi šanci. 2:0 pro Real, přitom měl být Vinícius možná ze hry kvůli zmíněnému nafilmování pádu.

Už po tom prvním gólu Carvajala se BVB totálně rozložil, Kobel létal od tyče k tyči jako jestřáb a držel ještě šance německého outsidera, ale všechno marné. Dortmund se neprosadil, byť sice Füllkrug dal gól, ale správně kvůli ofsajdu neplatil.

Tohle finále bylo zase jednou lekcí z produktivity. Real své větší šance dokázal přetavit v branky, Dortmund vše podstatné zazdil i díky zákrokům Thibauta Courtoise. Jakmile dostala Terzičova parta první gól, byla to gilotina. „Pro mě osobně to byla příšerná sezona. Její závěr je ale vynikající a jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. První půle nám nevyšla. Dortmund byl nebezpečný z brejků. O poločase jsme si ale i s náhradníky řekli, že musíme obraz zápasu změnit, což se povedlo,“ řekl po utkání šťastný belgický brankář.

Šestý titul v Lize mistrů tak může slavit loučící se Toni Kroos. S ním mají šestý grál také Carvajal, Nacho a Modrič. Dotáhli se tak na jinou legendu Realu Franciska Genta.

Kroos si připsal zásadní asistenci a při střídání v 85. minutě to z něj všechno spadlo a vítězné emoce šly ven. Část stadionu, kde byli příznivci Realu, pochopitelně bouřila.

A co loučíčí se ikona na druhé straně? Marco Reus dostal od Terziče zhruba dvacet minut jako střídající žolík. Vlastně hned po jeho příchodu Dortmund poprvé inkasoval. S dalším vývojem utkání nezmohl nic ani on sám. Evropská trofej s BVB mu tak zůstane jako hráči zapovězena.