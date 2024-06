Úvod finále LM? Fanoušci na hřišti, pořadatelé zaspali. Pomáhal i Sabitzer

Jednadvacátá hodina odbila, slovinský sudí Vinčič foukl do píšťalky a rozjela se smršť finále Ligy mistrů mezi Dortmundem a Realem Madrid. Tedy počkat. Hned po úvodním výkopu na hrací plochu vnikl fanoušek, který si oprskle pořizoval fotografie uprostřed hřiště. Zápas se tak na chvilku pozastavil. To nebyl zrovna start jako ze žurnálu…

Na první pohled to vlastně působilo nenápadně. Ani komentátoři přímého přenosu vetřelce na zeleném pažitu nejprve nezaznamenali. Jenže mládenec s mobilem v ruce na hrací ploše tak dlouho, že ho už nešlo přehlédnout. Kde byli pořadatelé?

Dle nepsaného pravidla pro podobné velké sportovní události režisér přenosu podobné narušitele nezabírá. Proto jsme sledovali zaplněné hlediště ve Wembley a pohledy obou trenérů. Edin Terzič a Carlo Ancelotti nevěřili vlastním očím. Pořadatelská služba totiž zaspala. Kdo by taky čekal, že hned v úvodu naruší finále Champions League. Ano, pánové v barevných vestách by asi měli.

Jenže jeden hlupák dokáže strhnout i ostatní, proto se na hřiště snažili dostat další jednotlivci a na okamžik to vypadalo, že security budou mít opravdové potíže. Jednoho z diváků dokonce pomohl zastavit záložník BVB Marcel Sabitzer. Možná jsme byli v Londýně blízko veliké ostudy, ale nakonec vše potřebné pořadatelé zvládli a po několika minutách se znovu mohlo pokračovat ve hře.

Není to ostatně poprvé, co mají ve Wembley s násilnostmi fanoušků problémy. Jeden příklad za všechny. Pamatujete na nepřístojnosti při finále ME před třemi lety mezi domácí Anglií a Itálií?