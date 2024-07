Friis před vstupem do Ligy mistrů: Jsem romantik. Chceme přepsat dějiny

PŘÍMO Z DUBLINU | Návrat do funkce hlavního trenéra - a hned v prostředí, které je pro něj vlastní. Lars Friis se už ve druhém soutěžním utkání vrací na stadion, který zná z dřívějšího působení u béčka Brentfordu. A těší se na vstup do bojů o základní skupinu Ligy mistrů. Tam se Sparta může prodrat poprvé po devatenácti letech.

Stadion je trošku menší než na Letné, působí to tu skromně, souhlasíte?

„Je to opravdu krásný stadion. Jsem tu už podruhé, strašně se mi tu líbí atmosféra, irští fanoušci jsou dobří a stejně tak i sparťanští. Těším se na skvělý zítřejší zápas. Pro mě je to opravdový, pořádný fotbal. Už jsem pracoval v Anglii a tohle je normální prostředí, když sem přijdete. Mám to strašně rád. Tohle je součást fotbalu. Cítíte kulturu, cítíte historii. A opravdu to respektuji. Myslím, že je to krásná zkušenost.“

Jak vypadal váš poslední zápas na Shamrocku?

„V únoru 2018 jsem tu byl s béčkem Brentfordu, byla to pro Shamrock generálka na ligu. Těším se na stejné prostředí. Možná jsem trochu romantik, ale mám prostě rád, když se na hřišti bojuje, v hledišti jsou hluční fanoušci a hodně se křičí. Je to irský a britský styl, který mám rád.“

Českým týmům se na ostrovech moc nedaří. Víte o této bilanci a jak překonat tuto nepříznivou historii?

„Abych řekl pravdu, nevěděl jsem o tom. Myslím, že jsme tu od toho, abychom přepsali dějiny. Nejdůležitější je, když hrajeme v Evropě, máme dobré zkušenosti z minulé sezony. Musíme zůstat disciplinovaní a soustředění a dělat to, co umíme nejlépe. Soustředit se na sebe, ne na soupeře, to je nejdůležitější. Jako jsme to udělali, když jsme vyhráli ligu.“

Proč jste vynechal Filipa Panáka z nominace na výjezd do Irska? Bude chybět jeho rozehrávka?

„Filip je ve stejné skupině jako reprezentační hráči. Tedy jako vlastně všichni naši hráči. Potřebujeme na ně dávat pozor a teď si myslím, že bude dobré, když si trochu odpočine, aby byl zase připravený. Máme opravdu hodně zápasů, na které se musíme připravit. Filip je výborný s míčem, ale myslím, že jsme výborně pokrytí tím, jak pracujeme. Způsob, jakým dostává míč přes řady prostředkem, je nedostižný. Vím, co tím máte na mysli. Ne mnoho hráčů to dovede, ani na nejvyšší úrovni. Určitě nám to bude chybět, ale myslím, že máme opravdu výborný kádr, jak v základní jedenáctce, tak na lavičce, takže se toho nebojím.“

Jak je na tom Ángelo Preciado a Lukáš Haraslín?

„Preciado potřebuje trochu víc tréninku, aby se dostal do kondice, aby nebyl zraněný. Mohli bychom ho postavit do základu, ale nebylo by to dobré. Musíme na hráče dávat pozor. Lukáš Haraslín je připraven na herní vytížení, takže teď bude součástí zápasové nominace. Celkově ještě nejsme blízko našim sta procentům.“

Jak těžké je dostat Spartu po devatenácti letech do Ligy mistrů?

(dlouze se zamyslí) „Cítím tlak, protože jsme největší klub v České republice a musíme vyhrávat. Tohle je tlak, který milujeme, proto jsme tady. Ale necítím tlak, že jsme vyhráli dva tituly a teď musíme vyhrát třetí, protože prostě potřebujeme vyhrávat každý jeden rok. Je to tady velké dobrodružství, jsem součástí týmu poslední dvě sezony, takže to pro mě není nic nového. Jasně, je to nová role, ale jsou tady kolem mě stejní lidé. Každý den je velmi dobrý.“

Co můžeme očekávat od Shamrocku?

„Co jsme mohli vidět, je to dobře organizovaný tým, který pracuje tvrdě v defenzivě. Umí si vyčkat na chybu soupeře a pak udeřit z protiútoku, tam je velmi silný. Má několik velmi kvalitních a rychlých ofenzivních hráčů. Je to tým s velkou intenzitou, který chce hodně pracovat a jít přímočaře na bránu.“