Sparta vyráží bojovat o Ligu mistrů. V letadle chybí kapitán i hvězda

Nejsou to jediné absence, ale přiznejme, že jméno bojovníka Jana Mejdra či mladíka Romana Mokrovicse při vší úctě k nim tolik nezní.

To další hráči, které trenérské společenství kolem Larse Friise vyškrtl ze seznamu cestujících do Irska, jsou mnohem zvonivější. Na druhou stranu nejde o nic fatálního, chování realizačního týmu zapadá do plánů, o kterých nový hlavní kouč mluvil i po utkání s Pardubicemi, po vítězném vstupu do domácí soutěže, v níž Sparta útočí na třetí triumf v řadě.

„Skladba sestavy je jako skládání puzzle. Střídání v zápase souvisela i s dalšími faktory. Kluci hráli za národní tým, musíme zvažovat, kdy se vrátili zpátky. Nezbývá nám, než přemýšlet i dva zápasy dopředu, aby byl tým ready,“ popsal Friis.

Proto s Východočechy nebyl v kádru kupříkladu Lukáš Haraslín, který prožil velmi výživné EURO. Do Irska však letí. To Angelo Preciado, jenž má za sebou turnaj Copa América, kde s Ekvádorem došel do čtvrtfinále a vypadl s Argentinou, proti Rovers nebude k dispozici. Zůstává v Praze, pracuje na kondici.

Filip Panák odkopal v pátek plný počet minut, jednou schytal slušnou ránu na kotník, ale omluvenka pro něj souvisí primárně s dalším programem. Letenské čeká pekelný srpen, ve všech šesti týdnech nastoupí v lize i předkolech evropských pohárů. Sparta jde do střetu s Rovers jako velký favorit, Panák by měl pomoci proti těžším protivníkům.

Naopak v kádru je zpět v posledních dnech zraněný Asger Sörensen.