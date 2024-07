Expert o Spartě: Potenciál má výš. Cizinci mohou posunout český fotbal

Čtyři zápasy, čtyři výhry. Což je slušný start. Navíc fotbalisté Sparty v cestě do Ligy mistrů svalili první překážku, když postoupili do třetího předkola přes irský Shamrock Rovers. K úterní výhře 4:2 pomohly letenskému týmu i tři nové zahraniční posily. „Kvalitu v sobě mají, jde jen o to, aby to z nich Sparta dostala. Zatím se mi líbí všichni tři,“ řekl expert Roman Polom, bývalý ligový stoper, o triu Mathias Ross, Ermal Krasniqi a Imanol García. Přesto herní potenciál českého mistra vidí mnohem výš.