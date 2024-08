SESTŘIH: Sparta - FCSB 1:1. VAR zrušil euforii, komplikace v boji o LM

Nebyl to zdaleka stoprocentní výkon, přesto Sparta nakonec sahala po výhře. Kaan Kairinen dal sice v nastaveném čase druhý letenský gól, který ovšem neplatil kvůli faulu. Letenský tým včera remizoval na domácím stadionu ve 3. předkole Ligy mistrů s rumunským FCSB 1:1. Mistra nastartoval příchod Victora Olatunjiho, autora vyrovnávající branky. „Ale výsledek je víc pozitivní pro soupeře než pro nás,“ řekl stoper Martin Vitík.

Jak zápas začal mdle a bez větší energie, tak končil ve velkých emocích. Sparta sahala v domácím zápase třetího předkola proti rumunskému FCSCB po obratu. Vlastně ho dotáhla, když dala v nastaveném čase vítězný gól, Kaan Kairinen dotlačil balon do sítě po dlouhém autu.

Na letenském stadionu propukla euforie, kterou výrazně oslabily protesty rumunských hráčů. Rohit Saggi, hlavní rozhodčí, po zhlédnutí opakovaných záběrů u videa objevil lehké postrčení střídajícího Edjoumy Martinem Vitíkem. Trefu finského reprezentanta odvolal.

„Musím se ještě na to podívat znova,“ líčil Vitík po zápase. „Za mě šlo o normální situaci v boxu, kdy se peru se třemi frajery a do jednoho trochu strčím a spadne. To jsou normální souboje, i když možná intenzita byla moc velká,“ doplnil.

Sparta jde do odvety s remízovým výsledkem, stejně jako před rokem proti Kodani. Tentokrát ovšem nehraje doma, ale na horké půdě v Bukurešti.

Letenský tým dosud zvládl první blok, v němž zapsal pět výher z pěti zápasů. Při vší úctě ke všem soupeřům, stoprocentní bilance byla povinnost. Až tentokrát přišel první test, naostro odstartoval boj o přetrhnutí devatenáctileté odmlky v Lize mistrů.

A bylo znát, že proti letenskému týmu stanul FCSB, rumunský mistr, oproti irskému Shamrocku o dost těžší váha. Trenér Lars Friis sáhl do sestavy minimálně, udělal jen dvě změny. Ve středu hřiště nastoupil Qazim Laci místo Markuse Solbakkena, druhá byla vynucená. Jaroslav Zelený stejně jako Filip Panák scházel ze zdravotních důvodů, proto vlevo ve stoperském triu naskočil Asger Sörensen.

A Dán patřil ke sparťanům, kteří přidržovali balon zbytečně příliš dlouho. Tím hra letenského týmu ztrácela na rychlosti a navíc se kupily ztráty. Friis při nepřesném centru Jana Kuchty si jen projel vlasy a rozhodil rukama. U lajny stál místy jako opařený.

Spartě scházely šance, tribuny zahučely jen při nepřesných střelách Laciho nebo Lukáše Haraslína. Třeba za první poločas netrefila vůbec branku, což hrálo do karet soupeři. Brankář Stefan Tarnovanu si dával na čas s rozehrávkou, každý odkop mu zabral dlouhé sekundy. Kvůli čemuž fanoušci pískali, bučeli a rozhodčí trestal žlutou kartou už před pauzou.

Jestli Sparta absolvovala průměrný poločas, na startu druhého hrála hluboko pod svou úrovní. Rumunský soupeř byl nebezpečný, hrozil z brejků, na což Friis upozornil už před zápasem.

„Překvapila mě jejich kvalita na balonu, byli technicky vyspělí. Od nás to byl slabší začátek a pak jsme přidávali. Ve druhém poločase jsme zapsali zase špatný začátek a později byli na vlně,“ líčil Vitík.

Oba týmy udeřily nakonec ze standardních situací. Jako první se trefil Joyskim Dawa. Už před tím měl slušnou šanci Alexandru Baluta, bývalý hráč Slavie.

Sparta byla opařená, pomohl až příchod Victora Olatunjiho, jenž nahradil Kuchtu. Pozvedl level hry, zatlačil na urostlé obránce soupeře.

Klíčový čas nigerijského útočníka nastal při standardní situaci, po níž Letenští vstřelili už pátý gól v tomto ročníku. „Standardní situace jsou pro nás velmi důležité,“ řekl Olatunji. „Jsem za tenhle gól šťastný. Chci týmu pomoct pokaždé, když nastoupím.“

Letenští jsou po roce ve stejné situaci jako loni s Kodaní. Jen je jasné, že v rumunské výhni nepůjde o snadný zápas. Remíza udržuje ve hře oba celky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 78. Olatunji Hosté: 61. Dawa Sestavy Domácí: Vindahl – Vitík, Ross, Sörensen – Preciado, Laci (C) (62. Sadílek), Kairinen, Ryneš – Birmančević, Kuchta (72. Olatunji), Haraslín (72. Krasniqi) Hosté: Tarnovanu – Cretu, Dawa, Ngezana, Radunović – Sut, Lixandru – Baluta (88. Edjouma), Olaru (C) (77. Luis Phelipe), Miculescu (77. Alhassan) – Popa (46. Baeten, 62. Stefanescu) Karty Domácí: Vitík, Krasniqi Hosté: Cretu, Tarnovanu, Popa, Ngezana, Luiz Phelipe, Edjouma, Radunović Rozhodčí Saggi – Jensen, Olav Dale (vš. Norsko) Stadion epet Arena, Praha Návštěva 17 229 diváků