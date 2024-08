Haraslín: Odchod? Soustředím se jen na Spartu. Umravnil fanoušky

Lukáš Haraslín pomohl gólem Spartě k postupu do play off LM, při pozápasovém rozhovoru umravňoval i fanoušky • Repro Nova Sport 1

Lukáš Haraslín pomohl gólem Spartě k postupu do play off LM, při pozápasovém rozhovoru umravňoval i fanoušky • Koláž iSport.cz

PŘÍMO Z BUKUREŠTI | Posledních pětadvacet minut strávil na lavici, sledoval, jak rumunský gigant utahuje šrouby. Sparta však nakonec náskok z první půle, k němuž přispěl precizně zahraným rohem před první brankou i svou signifikantní trefou, udržela a přes FCSB postupuje do play off Ligy mistrů. „Pro mě je každý gól za Spartu nejdůležitější,“ radoval se slovenský křídelník Lukáš Haraslín po výhře 3:2.

Krátce po utkání vyprávěl své zápasové dojmy pro Nova Sport. Při rozhovoru na Lukáše Haraslína ovšem pokřikovali domácí fanoušci. Reakce slovenského reprezentanta? „Trochu respektu!“ okřikl je v angličtině, následně mluvil i s dalšími novináři.

Byly to velké nervy?

„Vždy se těžce dívá na zápas, kdy vidíte, že je vaše mužstvo pod tlakem a vy mu nemůžete pomoct. Ale jsem velmi rád, že jsme to na těžkém terénu uhráli a těšíme se z postupu do play off. Nervy to, samozřejmě, byly velké, když jste velmi blízko nejlepší klubové soutěže na světě.“

Proč přišla po přestávce taková herní změna?

„V prvním poločase jsme byli rádi, že nám to tam padlo. Hráli jsme opravdu soustředěně, disciplinovaně, všechno nám hrálo do karet, ale ve druhém poločase přišla trošku taková ztráta koncentrace a soupeř to hned využil.“

Bylo soustředění jediný důvod?

„Samozřejmě máme také nabitý program, byl těžký terén, počasí bylo opravdu horké. V tom vám samozřejmě síly docházejí, ale jak říkám, je důležité, že jsme to nakonec zvládli. Teď je důležité, abychom dobře zregenerovali a připravili se na ligu. Potom začínáme boj o Ligu mistrů.“

Opravdu se jde úplně zaměřit na „obyčejné“ utkání v domácí soutěži?

„Jak jsem povídal, plně se soustředíme na Jablonec, který nás čeká v sobotu. Těžko můžeme přeskočit ligu, kde je pro nás každý zápas důležitý. Až potom se můžeme bavit o Malmö.“

Vnímáte, že se můžete v Lize mistrů ukázat zájemcům?

„Jsem velmi rád, že jsem gólem týmu pomohl. O odchodu spekulujete vy, ja se soustředím na Spartu, chci do Ligy mistrů. Tak jsem si to nastavil.“