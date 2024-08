Speciál ŽIVĚ s fanoušky: dva klíčové Friisovy tahy, Preciado to odchodil

Liga mistrů je zase o něco blíž – pro Spartu i pro Slavii. Odvetu českého mistra v Bukurešti sledoval Jiří Fejgl, se Slavií do Bruselu cestoval Jonáš Bartoš, z Prahy všechno jistil Radek Špryňar. Jak pohárové úterý viděli? „To, co předvedl Preciado, bylo hrozný. Ke spoluhráčům skoro až nechutný. Když vidím Birmančeviče, který si skoro vytrhne nohy ze zadku při presinku a za sebou má kluka, které to odchodí? Myslím, že ve Spartě končí,“ říká Fejgl. Jaké byly dva hlavní taktické tahy Larse Friise, které rozhodly odvetu na horké půdě a proč mu vyšly? Bude pro Slavii Tomáš Chorý výhledově nepostradatelným hráčem? Jsou pro své týmy důležitější Oscar nebo Kairinen? A jak vidí redaktoři Ligy naruby šanci „S“ v další fázi boje o Ligu mistrů?