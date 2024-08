„S“ na prahu historie. Miliarda je blízko, vzpruha i pro další kluby

Všechno je jednou poprvé, říká se. I záležitosti, o kterých člověk sní, má obavu je jen vyslovit či pojmenovat. Český fotbal je (poměrně) blízko prolomení zlaté brány. Sparta se Slavií, tuzemští hegemoni, mají reálnou šanci prorazit do základní fáze Ligy mistrů. V historii se přitom ještě nestalo, že by v největší soutěži figurovaly dva české kluby v jeden moment. Vedle ohromujících zápasů by to přineslo slastnou finanční dotaci miliardy korun.