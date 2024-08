ZNÁMKY Sparty: pan spolehlivý i dvě čtyřky. A takového Kuchtu tým chce!

Sparta klepe na dveře s nápisem Champions League! V úvodním utkání play off Ligy mistrů vyhráli Letenští ve švédském Malmö 2:0 a vytvořili si tak fantastickou pozici do domácí odvety. Výborné představení vystřihl Lukáš Haraslín, ale jeden hráč na tom byl ještě lépe. Na druhou stranu padly i dvě čtyřky. Jak si sparťané vedli ve středečním utkání? Projděte si v tradičním známkování, jak výkony hráčů ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.