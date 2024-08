Panák o Rrahmanim i odvetě: Sparta se obrovsky zvedla, ani jsem nevěřil

V životě i ve Spartě zažil vzestupy a pády. Filip Panák překonal vleklé trable s kolenem a nyní má před sebou zřejmě největší zápas kariéry. V úterý povede letenský tým do odvety play off Ligy mistrů proti Malmö. „Věřím, že naše cesta teprve začíná,“ prohodil kapitán českého mistra.

Když Sparta hrála naposledy Ligu mistrů, bylo vám deset. Vnímal jste už fotbal?

„Věděl jsem, co je Liga mistrů. V té době bylo po EURO 2004, což nás všechny zasáhlo. Mě obzvlášť. Ale díval jsem se spíš na největší týmy jako Real Madrid nebo Manchester United, českou ligu jsem moc nesledoval.“

Čeká vás velký zápas v kariéře, přitom ještě nedávno jste měl vleklé zdravotní problémy. Jste rád za to, kam jste se posunul?

„Úplně jsem ani nevěřil, že se to může stát. Ale doufám, že nic nekončí. Sparta se obrovsky zvedla za dobu, co jsem v klubu. To se týče managementu, PR týmu i lidí v kancelářích. Jsem rád, že jsem byl toho součástí v hezkých i horších chvílích. Věřím, že naše cesta teprve začíná a budeme v tom pokračovat.“

Změnil jste se v něčem od doby, co jste kapitán?

„Není to tak, že bych si najednou bral v kabině slovo a měl dlouhé proslovy. Je nás v týmu víc starších, kteří takové věci řeší. Když někdo cítí, že má potřebu něco ostatním říct, tak to udělá. Jde ale většinou o kolektivní rozhodnutí. Osobně řeším víc věcí než minulou sezonu, ale rozhodujeme se jako kabina.“

Přišla v kabině reakce po sobotní remíze se Slováckem?

„Všichni společně vyhráváme i prohráváme. Včetně těch, co byli na hřišti, na lavičce nebo tribuně. Je to celkově o kabině a týmu. My jsme remizovali jako tým. Myslím, že všichni vědí, že jsme měli zápas vyhrát. Nebylo potřeba něco speciálního říkat. Máme chytrý a dobrý tým, víme, že se něco nepovedlo. Spousta kluků má sebereflexi.“

Ovlivní vás bodová ztráta před klíčovým zápasem?

„Myslím, že ne. Utkání jsme si zhodnotili a víme, co jsme udělali špatně a kde se stala chyba. Šlo o nešťastné utkání, do kterého jsme nevstoupili dobře. V úterý do toho půjdeme s čistou hlavou.“

Ve Švédsku jste působili sebevědomě. Dá se to zopakovat?

„Byli jsme dobře připravení od realizačního týmu. Věděli jsme, do čeho jdeme a co Malmö hraje. Dařilo se nám plnit taktické pokyny, a když jsme získali dva, tři balony, viděli jsme, že máme dobře nastavenou cestu. I když jsme nedrželi balon, tak jsme zápas zvládli výborně takticky. Nejančili jsme, nikde jsme se nehnali.“

Co Malmö změní vzhledem k tomu, že ztrácí dvě branky?

„Za mě půjde o podobný zápas jako ve Švédsku. My samozřejmě budeme chtít být víc na balonu. Pro nás je důležité, abychom si dostali do hlavy, že nemáme rezervu dvou gólů, ale chceme vyhrát a zápas před našimi fanoušky zvládnout. Nebudeme se dívat na to, co se stalo.“

Pro odvetu bude k dispozici Albion Rrahmani, který před týdnem přestoupil do Sparty. Co na něj zatím říkáte?

„Neměl jsem s ním tolik tréninků. Když jsme letěli do Malmö, byl bokem. Je s námi teprve pár dnů, ale zapadl v pohodě stejně jako každý nový hráč. V tom není problém.“

Čeho jste si zatím všiml na hřišti?

„Má skvělé zakončení oběma nohama. Je jedno, jestli jde o levou nebo pravou. Je rychlý a má přehled. Těším se na spolupráci s ním a až ho uvidím na hřišti v zápase.“