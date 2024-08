Friis se zarazil: Chcete vědět sestavu?! Děkoval za otázku i den se synem

Bylo dopoledne, čtvrt hodiny před startem tréninku. Lars Friis, trenér Sparty, seděl osamocený u hřiště. Před úterní odvetou play off Ligy mistrů s Malmö nervózní prý není. Letenští jsou blízko, z prvního zápasu mají dvougólový náskok. „Nic není rozhodnuté. Víme, jak máme hrát, abychom zápas zvládli,“ řekl sebevědomě dánský trenér. Nastoupí Jan Kuchta nebo Martin Vitík?

Spíte dobře před takovým zápasem?

„Jak dám hlavu na polštář, hned usnu. Ale čeká nás velký den. Jsem rád, že mě navštívil syn, takže si spolu užijeme den, uděláme si pohodu. Už minulý týden jsem dostal dotaz, jestli jde o největší zápas v kariéře. Ano, je.“

Po výhře v Malmö jste prozradil, že jste měl v hlavě plno myšlenek. Co se vám honí hlavou teď?

„Máme za sebou velmi dva dobré tréninky, udělali jsme si plán na úterý, víme co dělat. Teď je to jen o tom, abychom se dobře připravili. Těšíme se a jsme plni očekávání.“

S čím počítáte od Malmö?

„Je to velmi silný tým, což jsme viděli v prvním zápase. Jde o zkušený tým, jeho hráči jsou dobří na míči. Očekávám, že budou lovit.“

Bude se lišit jejich strategie?

„Spíš čekám, že budou hrát podobně. Čekám, že hru neotevřou tak brzo, nebudou chtít dostat gól jako první.“

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Malmö minulý týden opustil Nanasi, jeden z nejlepších hráčů soupeře. Jde o výhodu?

„Obecně když ztratíte hráče, není to nic snadného. Ale nemyslím si, že jde o výhodu. Mají hodně dobrých hráčů.“

Vaše mužstvo je zdravotně v pořádku?

„Až na Imanola (García) jsou všichni k dispozici pro utkání. Stejně jako Kuchta s Vitíkem.“

Změníte vítěznou sestavu?

„Chcete vědět sestavu? (zeptal se novináře) Nedám vám ji. Máme hodně dobrých hráčů, kteří mohou nastoupit.“

Jak moc vám pomohou domácí fanoušci?

„Děkuju za tuhle otázku. Je jedna z nejdůležitějších. Sparta je velký klub a má hodně příznivců. Dělají skvělou práci nejen v Evropě, ale také v lize. V úterý nás stoprocentně potlačí na hranici limitu. Fanoušci jsou silní, bude to velké a pomohou nám. Společně to můžeme dokázat.“

Povedlo se vám letní období, které směřovalo k tomuto utkání?

„Hráli jsme zatím jedenáct zápasů. Jsem spokojený s cestou, kterou jsme ušli, i s tím, co jsem v zápasech viděl. Ale všechen kredit za tohle období jde za hráči (otočí se na Filipa Panáka). Byli dobří na hřišti, v kabině i na Strahově (v tréninkovém centru).“