Tehdy nás Malmö uvařilo. Teď to Sparta zvládne v klidu, věří Kadeřábek

Tuhle situaci zná Pavel Kadeřábek moc dobře. Takřka na rok před deseti lety měla jeho mistrovská Sparta skvěle rozehrané play off o Ligu mistrů s Malmö, když na Letné vyhrála 4:2. Ve Švédsku ale dvojzápas nezvládla dotáhnout do vítězného konce. V teaseru na celý rozhovor Ligy naruby se obránce Hoffenheimu vrací k osudnému utkání a věří, že sparťané večerní duel na Letné zvládnou.

Jaký byl týden mezi prvním a odvetným zápasem?

„Když první zápas vyhrajete a máte to dobře rozehrané, samozřejmě je nálada super. Na zápas si pamatuju dodnes, byla skvělá atmosféra a trochu jsme se nechali uvařit. Nakonec jsme i zaslouženě vypadli, protože druhý zápas jsme nehráli dobře a nebylo to takové, jak jsme si to představovali.“

Čím to?

„Bylo to smutné, protože po domácí výhře člověk věří, že to dotáhne, ale bylo to nepříjemné. Na Ligu mistrů se už tehdy čekalo takřka deset let. Tlak každý rok rostl a rostl. Všichni viděli, že máme velkou šanci, ale nakonec jsme to nedotáhli do konce. Byl to jeden z mých hodně smutných okamžiků, které jsem ve Spartě zažil.“

Jak se dá zvládnout napětí mezi oběma zápasy?

„Nemyslím, že by tam byl velký rozdíl. Hrajete o Ligu mistrů, hraje se o prestiž a velkou spoustu peněz. Tlak je velký a každý se s ním vypořádává jinak. Tehdy jsem necítil extra velký tlak oproti jiným zápasům. Na každý zápas, ať je to mistrák nebo přátelák, se připravuju stejně. Jsem zdravě nervózní, tehdy jsem necítil nějaké speciální napětí. Ale dnes všichni vědí, že na ně bude koukat celé Česko a bude jim přát, ať to Sparta po devatenácti letech konečně zvládne. Doufám, že se na to kluci v hlavě připraví dobře. Jak Sparta vstřelí první gól, tak je po všem.“

Věříte tedy, že to Sparta zvládne?

„Věřím jí. Může si to teď už jen pokazit sama. Malmö nemá co ztratit, musí dát minimálně dva góly. Nemyslím si ani, že Sparta bude hrát na brejky, bude podle mě chtít hrát svou hru. A i tím, že tam bude vyprodaná kulisa, dokážu říct, že Sparta v klidu vyhraje.“