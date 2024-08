Slavia chce bájný večer, častější jsou nezdary. Obrat s Lille? Velká potíž

„Sešívané“ trénoval Dušan Uhrin mladší, na hřišti poletoval třicetimilionový Gino van Kessel a společnými silami zosnovali vzpouru proti Tallinnu. Z výsledkové šlamastyky 1:3 se vyhrabali domácím triumfem 2:0. Osm let uteklo, od té doby se bíločerveným smazat dvoubrankovou ztrátu nepodařilo. Ve středu přichází další možnost. A mimořádně atraktivní. V play off Ligy mistrů ztrácí parta Jindřicha Trpišovského dva góly na Lille. Z odvety chce učinit nezapomenutelný večer.

Jeden tým rychleji běhal, přesněji kombinoval a střílel. Ten druhý se povětšinou bránil, byť si šance taky vytvořil. Konečný výsledek úvodní česko-francouzské války o postup do Ligy mistrů korespondoval s děním na hřišti – 2:0 pro Lille. „Dělali jsme všechno možné, ale nestačilo to…,“ sklopil oči Jindřich Trpišovský.

Nyní před jeho týmem stojí obrovský úkol, přesněji řečeno mission impossible – sebrat sebevědomému soupeři klíče od pohádkového půlmiliardového pokladu (za postup a automatické bonusy přesně 500 milionů korun). Co je k tomu potřeba? Smazat dvoubrankovou ztrátu a pak, klidně v prodloužení, vstřelit postupový gól. Nebo zvládnout penaltový rozstřel.

Že to může být velká potíž, vědí po prvním měření na náhradním stadionu ve Valenciennes všichni zasvěcení. Za prvé: Lille bylo dominantní od prvních úseků zápasu. Režii mělo pevně v moci, slávistům se postupně v hlavách kupily negativní myšlenky. „S takovou kvalitou se u nás nepotkáme,“ hlesl David Zima.

Za druhé: zasadit v odvetě rivalovi šach mat, navzdory úvodní dvoubrankové porážce, je nesmírně složité. A slávisté to sami pocítili.

Před osmi lety v druhém předkole Evropské ligy takhle odpálili Tallinn, v roce 2002 bělehradský Partizan a ještě o dva roky předtím Osijek. Víckrát se jim to od rozpadu federace nepodařilo…

Častější jsou nezdary. Jindřich Trpišovský o tom ví své. Dvakrát se během působení ve Slavii dostal do dvoubrankové ztráty. Ani jednou ji nezvládl smazat. V roce 2021 ve třetím předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem, na jaře v osmifinále Evropské ligy proti AC Milán.

„Rozhodující je efektivita. Když si vzpomenu na Ferencváros, vyhráli jsme doma i přes drtivý tlak jen 1:0. Jako příklad dávám naše poslední utkání na Unionu, kde jsme ze dvou šancí dali gól a bůhví jaká čísla jsme neměli. Někdy zase máte skvělá čísla i tlak, ale nestačí to,“ vzpomněl trenér na moment, kdy v Edenu i přes výhru domácích zavládlo ohromné zklamání.

K nepovedené odvetě s AC Milán, kterou výrazně ovlivnila více než přísná červená karta pro Tomáše Holeše, tíhne Trpišovský spíše s pozitivní konotací. Vyslovil přání, aby Slavia hrála jako v úvodu střetnutí s „Rossoneri“ – odvážně, srdcem. Stejně jako v domácím utkání s AS Řím z loňského podzimu. Nešlo sice o odvetu, jen o zápas ve skupině, přesto byl tématem diametrálně odlišný výkon od venkovní prohry 0:2. „Doma to bylo něco úplně jiného, do ničeho jsme je nepustili, byl to skvělý zápas. Tak bych si to představoval,“ přál si Tomáš Holeš.

Jedinou čistě pozitivní vzpomínkou s postupovým koncem je obrat s Rakówem, ale to tehdy Slavia ztrácela jen jednu branku. I tak se k postupu extrémně nadřela, pocit slastné úlevy přišel až ve 120. minutě po střele Ivana Schranze.

„S Rakówem to bylo složité, soupeř byl zamčený a čekal na rychlé protiútoky jako my na Unionu. Musíme předvést výkony, které s Ferencvárosem, Milánem, Rakowem i AS Řím byly dobré. Musíme ze sebe vyždímat všechno. Je to den D,“ vyhlásil Trpišovský. Už večer mohou být jeho svěřenci za hrdiny.

Šmicer o lekci Slavie v Lille: Lépe využijte Chorého. Být Jurečkou, tak… Video se připravuje ...

Když Slavia prohrávala o dvě branky…

V éře Jindřicha Trpišovského

Ferencváros–Slavia

Soutěž: třetí předkolo Ligy mistrů

Kdy: srpen 2021

První zápas: 0:2

Odveta: 1:0, postup Ferencváros

Jistě si to pamatujete: neposedný balon zlomyslně poskočí po drnu a nekoncentrovanému Ondřeji Kolářovi proklouzne do branky… V odvetě slávisté doháněli alarmující ztrátu, v prvním poločase vystřelil naději Masopust. To ale bylo všechno. Zkáza s Ferencvárosem je i tři roky poté považována za největší rozčarování v Trpišovského věku.

AC Milán–Slavia

Soutěž: osmifinále Evropské ligy

Kdy: březen 2024

První zápas: 2:4

Odveta: 1:3, postup AC Milán

Solidní začátek na San Siru, pak brzká červená pro Dioufa a ve výsledku ještě přijatelná porážka 2:4. Před odvetou slávisté přesvědčovali, jak italského obra složí k zemi. Možná by to i zvládli, jenže scény z úvodního setkání se opakovaly. Ve dvacáté minutě se po přísném vyloučení pakoval ze hry Tomáš Holeš, o poločase Italové vedli o tři góly… Konečný výsledek? 1:3!

V éře před Jindřichem Trpišovským

APOEL–Slavia

Soutěž: play off Ligy mistrů

Kdy: srpen 2017

První zápas: 0:2

Odveta: 0:0, postup APOEL

Legendární léto, které se navždy zapíše do historie českého fotbalu. Sparta nakupovala v době „internacionalizace“ jako zběsilá. Rozmařilá Slavia, aby nezůstala pozadu, si za nesmyslné peníze pořídila hvězdy daleko za zenitem – Dannyho, Altintopa a Rotaně. A vyhodila finance z okna... Přitom cesta z mamonu z Ligy mistrů se zdála volná, APOEL měl být k poražení. Jenže už v prvním zápase se objevily potíže, manko dvou branek se v odvetě nepodařilo smazat. Bezbrankový výsledek nestačil. Tím započalo postupné odcházení trenéra Jaroslava Šilhavého…

Tallinn–Slavia

Soutěž: druhé předkolo Evropské ligy

Kdy: červenec 2016

První zápas: 1:3

Odveta: 2:0, postup Slavia

Po dlouhých sedmi letech, v zádech s čínským majitelem CEFC, se Slavia vrátila do pohárové Evropy. V prvním zápase kvalifikace o Evropskou ligu v Tallinnu ale dostala záhlavec, výsledek 1:3 musela doma s vyplazeným jazykem mazat. Brzo se trefil Škoda, po něm do té doby nejdražší posila – třicetimilionový van Kessel. Výsledek 2:0 k postupu stačil, slavný zápas si ze současného týmu pamatuje obránce Jan Bořil a nynější sportovní ředitel Jiří Bílek.

Fiorentina–Slavia

Soutěž: třetí předkolo Ligy mistrů

Kdy: srpen 2008

První zápas: 0:2

Odveta: 0:0, postup Fiorentina

Už je to šestnáct let nazpátek, v šálivém období sportovní i finanční hojnosti si Slavia mohla sáhnout na Ligu mistrů. V úvodní partii ve Florencii ale dostala dvě branky, a to ještě úřadoval „Čaroděj“ Martin Vaniak. V odvetě se nic nezměnilo. Italové si v klidu uhráli potřebný bezbrankový výsledek. Největší šanci Slavie měl po pauze Belaid, ale naději nevystřelil.

Partizan–Slavia

Soutěž: druhé kolo Poháru UEFA

Kdy: listopad 2002

První zápas: 1:3

Odveta: 5:1 po prodloužení, postup Slavia

„Sešívané“ vedl Miroslav Beránek, aktuálně šéftrenér úseku reprezentací na FAČR. Po porážce 1:3 v prvním duelu musel vymyslet vítězný plán. Povedlo se to znamenitě. V sestavě s Dostálkem, hradeckými odchovanci Skácelem a Pitákem, ale také Vachouškem, který dvěma góly pomohl odvetu dostat do prodloužení. V prodloužení, i s navrátilcem Kukou na hřišti, trefili postupové rány Gedeon a Adauto, brazilský miláček publika.

Osijek–Slavia

Soutěž: třetí kolo Poháru UEFA

Kdy: prosinec 2000

První zápas: 0:2

Odveta: 5:1, postup Slavia

Po počátečním nárazu v Chorvatsku došlo v odvetě na absolutní drama. „Sešívaní“ brzo vedli 2:0, pak 3:1 a vše se přibližovalo ke smutnému resumé. V nastaveném čase se během sekundy deprese změnila na totální euforii. Švancara vstřelil vytoužený postupový gól a pojistku stihl přidat ještě Kuchař. „Pořád jsem své hráče nabádal k trpělivosti,“ usmíval se trenér Karel Jarolím. V dalším kole Slavii vyřadil Kaiserslautern.