Trpišovský o (ne)slavných odvetách i posile: Recept v Turecku a hra srdcem

Počtvrté v kariéře je Jindřich Trpišovský postaven do pozice, kdy se Slavií musí doma otáčet výsledek dvojzápasu. Vyšlo to jen s polským Rakówem, na Ferencváros či AC Milán to nestačilo. Vyrovná si bilanci s Lille? „Neříkám to ze zdvořilosti – soupeř je fakt strašně silný. Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů za posledních pět let,“ řekl trenér. Zároveň naznačil, že na francouzského soupeře má recept a rozpovídal se i o tom, jestli do týmu dorazí nová posila Simion Míchez.

Jak vypadá zdravotní stav mužstva?

„Lukáš Masopust určitě nebude, se svalovým zraněním je mimo na delší dobu, až čtyři týdny. David Douděra k dispozici určitě bude. A bude v základní sestavě, snad to pro nás bude jeden z klíčů. Odpoledne nám vypadl jeden hráč kvůli nemoci. Uvidíme, jaký to bude mít průběh. Uvidíme ještě s Ivanem Schranzem, který měl individuální program, pak trénoval s týmem. Ondřej Zmrzlý bude v nominaci, je stoprocentně zdravý, ale má nějaké manko.

Jaká cesta vede k obratu?

„Cítíme, jaká kvalita proti nám stojí. V prvním zápase byla ale spoustu momentů, kdy jsme je potrápili, a víme, že doma jsme silní. Upínáme se k tomu, že doma to může být o mnohem lepší, například jako loni s AS Řím. Venku jsme prohráli 0:2, tady jsme vyhráli 2:0. Lille nám dokázalo vnutit svůj způsob hry. Musíme udělat vše pro to, aby to bylo opačně. Je v čem se zlepšovat. Venkovní zápasy v Evropě nejsou jednoduché.“

Odvety, kdy jste museli otáčet skóre, tu byly tři – Ferencváros, Raków a AC Milán. Vzal jste si z těchto případů něco?

„Rozhodující je efektivita. Když si vzpomenu na Ferencváros, vyhráli jsme doma i přes drtivý tlak jen 1:0. Jako příklad dávám utkání na Unionu, kde jsme ze dvou šancí dali gól a bůhví jaká čísla jsme neměli. Někdy zase máte skvělá čísla i tlak, ale nestačí to. Kdybychom předvedli výkon jako s AC Milán do červené karty, kdy měl Mojma šanci a byli jsme jasně lepší… Řím a Milán jsou podobně těžké váhy jako Lille a doma jsme si dokázali tlak vytvořit. S Rakówem to bylo složité, soupeř je zamčený a čeká na rychlé protiútoky jako my na Unionu, o to je to těžší. Musíme předvést výkony, které s Ferencvárosem, Milánem, Rakowem i AS Řím byly dobré.

Opakovaně ale zmiňujete, že soupeř vám to neudělá lehké…

„Složité je to v tom, že hráči Lille jsou velmi klidní na míči a dobří v přechodu, těžko se nahánějí. Musíme jim to udělat co nejnepříjemnější, být důrazní. Musíme ze sebe vyždímat všechno, den D. Neříkám to ze zdvořilosti či slušnosti – soupeř je fakt strašně silný. Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů za posledních pět let.“

Koukali jste na venkovní zápas Lille na Fenerbachce? Turci tam měli drtivý tlak.

„Samozřejmě. Koukal jsem po očku i na některé jarní venkovní zápasy. Fenerbachce si vytvořilo tlak hlavně díky Edinu Džekovi v pokutovém území, povedlo se jim dostat nahoru přes křídelní prostory, krajní obránce, posunout těžiště k jejich brance. V pokutovém území jsou zranitelní, ve hře bez míče se dají najít okénka. V Turecku bylo také bouřlivé prostředí a snad to tady bude podobné. Možná bude lepší jít do toho po hlavě a hrát víc srdcem než rozumem.“

V Lille jste naznačil příchod hráče na pravou stranu, měl by jím být Simeon Míchez z belgického Beerschotu. Posunulo se to nějak?

„Je to jeden z hráčů, který se nám začal v poslední době hodně líbit, i vzhledem k tomu, že jsme byli na zápase Unionu, padl tam našemu člověku do oka. Nemám nové informace, ale můžu říct, že pracujeme na příchodu více hráčů. Podle posledních zpráv z pondělního večera momentálně není nic blízko. Kluci jsou v zahraničí, jednají s hráči. Termínovka bude naplněná a budeme potřebovat kvalitu na více postech.“

Na rozdíl od Lille jste o víkendu nehráli, je to výhoda?

„Jak jsem říkal už ve Francii, raději bych, abychom hráli. Ta pauza byla velká, osm dní. Podzim bude nabitý a hledá se termín na dohrávky. Lille se třeba dobře naladilo, vyhrálo a nevydalo se na maximum, ideální scénář. Chtěli jsme hrát, nešlo to, ale udělali jsme si program, co nám vyhovoval. Nebude to mít vliv.“