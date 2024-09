Sparta U19 - Salcburk U19 2:3. Ztráta Letenských na úvod Youth League

Fotbalisté Sparty do 19 let podlehli v úvodním zápase UEFA Youth League mladým talentům ze Salcburku 2:3. Rakouský celek se dostal do vedení už v 8. minutě. Na trefu Adejenughureho odpověděl brzy po přestávce Vojtěch Hranoš. Vzápětí Salcburku vrátil vedení Striednig, a když na rozdíl dvou branek zvýšil Zeteny, vypadalo to s mladými sparťany zle. Na závěrečné drama přesto ještě zadělal Roman Mokrovics, kýžené srovnání už ale nepřišlo.