Krejčí proti PSG: žlutá karta i sprint, kterým dohnal hvězdu a zabránil gólu

První půle? Nuda v Paříži. Možná se jednalo o nejméně záživný poločas celého programu prvních dvou dnů hlavní fáze Ligy mistrů. Za úvodních 45 minut si totiž mohli vzít brankáři dovolenou. Dohromady nešla na kasu té či oné strany ani jedna přesná střela. Mohly za to ale obě defenzivy, hlavně tedy ta Girony s Krejčím ve středu působila solidně.

Český fanoušek si pochutnal na hlavním chodu Sparty proti Salcburku. Krejčího výstup měl být dezert. Jemu samotnému nakonec zhořkl.

Ve 20. minutě bývalý kapitán Sparty inkasoval žlutou kartu po ostrém skluzu, kdy si Ousmane Dembélé předkopl míč a Krejčí jej trefil do nohy. Německý sudí Daniel Siebert byl neoblomný a tasil. Krejčí k němu ještě cosi utrousil. Jenže tohle není česká liga, kde byl kapitánem mistra. Tady je jen pěšák a brzy pochopil, že se musí uklidnit.

PSG mělo navrch v kombinaci, Girona se ale rvala. První španělský nováček v Lize mistrů od sezony 2012/13, kdy se představila v hlavní fázi Málaga, vše podřídil odčinění obranné blamáže proti Barceloně v domácí soutěži. Asi jste zaznamenali prohru 1:4 v katalánském derby, kterou režíroval Lamine Yamal. Krejčí protrpěl zápas na lavičce.

V Parku princů ve středu už ale ukázal kouči Míchelovi, že je připraven na velké zápasy. Po změně stran stále za bezbrankového stavu začali Pařížané utahovat šrouby. Hlavně Dembélé se rozpohyboval a platilo to doslova v 55. minutě, kdy unikal sám směrem na brankáře Paula Gazzanigu. Stíhal ho právě český stoper. Pořád dokola se zpívá tentýž song. Krejčího slabina je rychlost. Jasně, může být, ale v tomto momentu vše popřel. Je fakt, že francouzský křídelník v závěru své akce trochu zadrobil ve vápně, přesto byl Krejčím dohnán. Pak šel zezadu do riskantního zákroku, ale míč domácí hvězdě čistě vypíchl a náležitě svůj dílčí úspěch slavil. Ne, že by to po vysedávání na lavičce v klubu a slabších výkonech v české reprezentaci nepotřeboval.

Krejčí i díky tomuto zákroku patřil k nejlepším hráčům Girony. Vzadu si počínal poměrně jistě, několikrát se dostal i k rozehrávce, nezmatkoval a hledal povětšinou přesně své kolegy vepředu. Je ale nutno dodat, že postupem zápasu jeho jistota mizela a hvězdy favorita se i přes jeho prostor více prosazovaly do zakončení. Girona se do útoku příliš nepodívala a úspěch utkání závisel na defenzivě, která si nemohla příliš odpočinout. Katalánská palisáda nakonec nápor nevydržela.

Dembélé se mohl rozkrájet, byl určitě nejvýraznější tváří utkání. Jednou Krejčímu zahrál na housle. Po jeho střele zhruba čtvrt hodiny před koncem se míč odrazil od ruky českého obránce v pokutovém území. Rozhodčí ale usoudili, že byla ruka dostatečně u těla. Byla to zkrátka do značné míry signifikantní českofrancouzská bitva zápasu.

Paříž měla ve druhé půli místy totální převahu, nastřelila břevno. V posledních minutách, kdy už Krejčí a spol. šlapali vodu, Kolo Muani netrefil bránu. Tutovku po něm spálil taky Hakimi, kterého vychytal Gazzaniga.

Když už se zdálo, že Girona vytouženou remízu urve, fotbalový bůh se nad Paříží smiloval. V 90. minutě padla do brány šmudla Nuna Mendese. Na střely to bylo 24:2, ale gólem skončila snad nejméně očekávaná akce. Několik minut před inkriminovaným momentem byl Gazzaniga hrdinou, teď smolařem, protože mu míč prošel pod rukama mezi nohama do brány. Girona tak při své premiéře v Lize mistrů nestačila na PSG.