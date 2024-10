Kouč City pět branek nečekal: Vím, jak dobrá Sparta je. Gól patou? Nenormální

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola na tiskové konferenci přiznal, že pět gólů do sítě Sparty ve třetím utkání ligové fáze Ligy mistrů nečekal. Přestože jeho svěřenci zvítězili 5:0, Pražany nadále považuje za dobrý tým vzhledem k jejich výsledkům proti Salcburku a Stuttgartu. Pozastavil se také u výstavní branky Erlinga Haalanda patou. Podle něj to normální člověk nesvede.

„Citizens“ neprohráli ani třináctý soutěžní zápas v sezoně a v „milionářské“ soutěži nenašli přemožitele 26 zápasů v řadě, čímž vytvořili nový rekord, jímž se odpoutali od městského rivala United.

„Hodně si užívám, jak v poslední době hrajeme. Neužil jsem si druhý poločas proti Fulhamu, ale jinak mám velkou radost. Pracujeme na tom, abychom líp a líp útočili, je to otázka trpělivosti. Dali jsme čtyři góly v Bratislavě (proti Slovanu), ale dnes jsem pět gólů nečekal,“ prohlásil Guardiola.

„Jsme třetí v tabulce, do konce zbývá pět zápasů. Potřebujeme skončit mezi nejlepší osmičkou, protože by nám to dalo výhodu tím, že bychom jeden vyřazovací dvojzápas vynechali a místo toho se soustředili na Premier League,“ podotkl třiapadesátiletý Španěl. Nejlepších osm týmů soutěže z celkových 36 postoupí přímo do osmifinále.

Guardiola nepovažoval jasný výsledek proti obhájcům českého titulu za automatický. „Vím, že si lidi řeknou: 'Skončilo to 5:0, bylo to jednoduché.' Viděl jsem ale utkání Sparty se Salcburkem a ve Stuttgartu, vím, jak dobrý tým z mnoha pohledů mají. Nečekal jsem, že budou bránit tak hluboko, ale stalo se. Jakmile se trochu otevřeli, k čemuž jsme je vyprovokovali, tak jsme rychle přecházeli do útoku,“ uvedl bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Letenští porazili Salcburk 3:0 a ve Stuttgartu remizovali 1:1. „Proti nim hrála Sparta hodně odvážně. Stuttgart má neuvěřitelného trenéra a opravdu hodně dobrý tým. Přesto mu způsobili velké potíže, až jsem si říkal páni. A Stuttgart včera vyhrál na hřišti Juventusu Turín. Takže vím, jak dobrá Sparta je,“ mínil Guardiola.

„Dnes se nám přizpůsobili. Vím, že se proti nám někdy nehraje snadno z několika ohledů. Byli jsme agresivní a na míči máme různé alternativy. Naprosto to chápu. Angličtí novináři moc Spartu neznají a vím, že si říkali, že to bude snadné, ale já věděl, že ne. Hrají v tempu, brankář to umí s dlouhými míči, jejich útočník je silný a křídla neuvěřitelně rychlá,“ pochválil Guardiola Spartu, na níž jako hráč Barcelony narazil v Poháru mistrů evropských zemí/Lize mistrů třikrát.

Dva góly vstřelil Pražanům Haaland. První trefu zaznamenal norský kanonýr patou ze vzduchu, přestože byl otočený zády k brance. „Neřekl bych, že je to normální. Ne pro lidskou bytost. Vím, že to pro něj není jednoduché, protože ho hlídají ve vápně, nedopřávají mu žádný prostor, jsou na něj nalepení tři stopeři a další dva záložníci jsou blízko něj. Doslova nemá prostor. Při každém centru ho objímají, odtlačují ho,“ uvedl Guardiola.

„Mnohokrát jsem s ním mluvil a říkal mu, aby byl trpělivý, pozitivní. Erling má neuvěřitelný talent, dotkne se míče třeba patnáctkrát nebo dvacetkrát, ale přitom si vytvoří sedm osm šancí. Je neuvěřitelné, jaký talent tenhle kluk má,“ řekl bývalý hráč Brescie nebo AS Řím.