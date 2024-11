Drsná lekce City od nástupce v United: Všechno špatně! Guardiola se ohradil

Statistiky z úterního večera vypadají z pohledu Manchesteru City běžně - držení míče v procentech 73:27, 20:9 na střely, 11:1 na rohy. Jenže výsledek 4:1 pro domácí Sporting Lisabon dopadl úplně obráceně. Portugalský tým proměnil dvě penalty, naopak Erling Haaland mířil do břevno, od kterého se míč odrazil nad.

Zrodil se senzační výsledek, Cityzens padli potřetí za sebou - na Tottenhamu (1:2), na Bournemouthu (1:2) a teď na Sportingu (1:4). „Jsme velmi zklamaní, procházíme si temným obdobím a zdá se, že je u nás všechno špatně,“ soukal ze sebe zklamaný záložník Bernardo Silva. „Velmi těžce hledám důvody pro to, co se s námi děje. Nepamatuji si, kdy tenhle týn prohrál třikrát za sebou. Kráčíme špatným směrem,“ dodal zkušený portugalský technik.

Guardiola utrpěl na lavičce City nejvyšší prohru od roku 2017. Navíc ji doručil Rúben Amorim, který ještě před listopadovou reprezentační pauzou převezme konkurenční United. Po zápase ale nesouhlasil s tak přísným hodnocením, které přednesl Bernardo Silva.

„Není u nás všechno špatně,“ zdůraznil kouč anglického šampiona. „Je nemožné říct, že jsme podali dobrý výkon, prohráli jsme 1:4. Ale hráči vědí, že hráli dobře,“ ohradil se po gólové lekci, po níž ostrovní klub klesl v tabulce hlavní fáze Ligy mistrů na šesté místo.

City bojují s početnou marodkou klíčových hráčů - schází například Rubén Dias, John Stones, držitel Zlatého míče Rodri, Jack Grealish, teprve se vrací Kevin de Bruyne a Kyle Walker.

„Ale nic nevzdávám. Možná, že na to lidé čekají, ale já nic nevzdávám. Takové situace mám rád, miluji je. Chci se s tím vypořádat, zvednout své hráče. Ale chápu, že je to teď pro ně složité. Nehledáme výmluvy, každý se musí zlepšit,“ líčil Guardiola.

Výjimečnou noc prožil trenér Amorim, jenž se v 39 letech rozloučil v posledním domácím zápase na lavičce Sportingu velkým vítězstvím (ještě ho čeká jeden venkovní v lize na hřišti Bragy). Jako mladý kouč dostává výjimečnou šanci, pozvednout mnohem větší organizaci Manchesteru United.

„Bylo to napsané tady na zdi, že to dneska takhle dopadne,“ pochvaloval si. „Všem za tuhle výhru děkuji. Hráči vědí, co jsem pro ně udělal a co oni udělali pro mě. Tyhle vzpomínky budu mít navždy v paměti.“