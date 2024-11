Další vlastní gól, Krejčí v LM přispěl k rekordu. Fanoušci ale vidí potenciál

Po historickém úspěchu prožívá Girona složitou přestavbu. Třetí tým uplynulého ročníku La Ligy přišel v létě o Savinha, Yana Couta, Aleixe Garcíu a Artema Dovbyka. Klíčové postavy famózní jízdy. Kromě výzvy v podobě vůbec první účasti klubu v evropských pohárech tak Katalánci do sestavy instalují řadu nových tváří. Do toho se jim významně naplnila marodka.

Aktuálním výsledkem je proto španělský průměr a v Lize mistrů podprůměr. „První poločas byl dobrý z obou stran. Největší šanci jsme měli my hned v úvodu, jenže jsme ji neproměnili, a přestože jsme hráli dobře, tak jsme do přestávky šli za stavu 0:2,“ kroutil hlavou Míchel nad situací z osmé minuty.

Ladislav Krejčí si navedl míč na střelu z třiceti metrů a jedovatá rána nadělala gólmanu Walteru Benitezovi problémy. K odraženému míči se ještě dostal Donny van de Beek, který jej předložil na malé vápno hroťákovi Bojanu Miovskému. Makedonec však v tutovce napálil jen tyč. „A pak dostaneme gól z dlouhého autu. To se nám prostě nemůže stávat,“ hněval se holandský bek Girony Daley Blind.

Klíčovým zlomem duelu bylo vyloučení hostujícího kapitána Arnaua Martíneze za druhou žlutou kartu deset minut po změně stran. „Potom už jsme neměli nárok. Nedokázali jsme nic předvést směrem dopředu i jsme špatně bránili. Je to škoda. Proti PSV jsme měli dobrou příležitost získat body,“ litoval záložník Oriol Romeu se zkušenostmi z Barcelony.

Eindhoven přidal další dvě trefy i díky výrazné pomoci českého reprezentanta. Ten si nešikovně srazil vyražený míč do vlastní sítě na konečných 4:0 pro domácí. Krejčího vlastenec stanovil nový rekord Ligy mistrů. Ještě žádný tým si v jednom ročníku soutěže nevstřelil čtyři vlastní góly. Girona to zvládla za první čtyři zápasy. Krejčí navíc druhým vlastencem dorovnal dosavadní maximum Champions League mezi jednotlivci. O tento primát se dělí s dalšími pětadvaceti hráči. „Byla to výstižná tečka za zápasem, který je třeba co nejrychleji zapomenout,“ komentoval situaci španělský deník Marca.

To příznivci Girony se na sociálních sítích pustili do hodnocení posil. Byť někteří zatím nevidí Krejčího příchod jako přínosný, většina je s výkony vytáhlého stopera spokojena. Vidí v něm potenciál a věří, že se bude postupně zlepšovat. Naopak v těžké nemilosti je zmiňovaný útočník Miovski.

„Stále si žijeme sen, přestože to bolí. Nevhazujeme ručník do ringu. Vrací se nám někteří zranění hráči, máme stále půlku skupiny před sebou a budeme bojovat až do konce. Máme hodně nových hráčů, ale dnešní góly jsme dostali prostě proto, že jsme dělali chyby. Nic dalšího v tom nebylo. Nezbývá nám nic než poctivě pracovat a celou situaci otočit,“ kouká se dopředu Míchel. Gironu před reprezentační přestávkou ještě čeká nedělní ligový výjezd na Getafe.