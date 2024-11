Rosický a Atlético? Nabídli málo, ale chtěl tam. Agent: Pak přišel Arsenal

Na konci roku 2005 napsal vlivný španělský list AS: „Je hotovo, Rosický se dohodl s Atlétikem.“ Česká hvězda tehdy působila v zadluženém Dortmundu. Klub dal dokonce část jeho práv do zástavy, bylo jasné, že bude muset své nejcennější jméno prodat. „Přestup jsem řešil půl roku nejméně, možná osm měsíců. Tomáš tam chtěl, učil se španělsky, líbilo se mu to,“ vzpomíná hráčův letitý agent Pavel Paska.

Klub z Madridu byl na ráně samozřejmě z důvodu kvality, postavení, barvitosti španělské ligy, ale především kvůli záložníkově osobní vazbě. V mládeži a rezervě Atlétika totiž čtyři roky působil brácha Jiří - a věřte tomu, že u Rosických byla vždy rodinná pouta velmi silná. Mladší Tomáš do Madridu občas vyrazil, prostředí ho zaujalo. Cítil, že by mu mohl vyhovovat herní styl La Ligy. Navíc se zdál tým v pětadvaceti jako dobrý mezikrok k ještě většímu angažmá.

„Všechno to padlo, když jsem seděl na letišti v Düsseldorfu. Dortmund definitivně odmítl nabídku, nebyl spokojený s částkou. Už si nepamatuju, kolik to bylo, ale chtěli víc, Atlético víc dát nechtělo. A pak přišel Arsenal, to už šlo docela rychle,“ vybavuje si Paska. Přesun do Londýna se „upekl“ během reprezentačního soustředění před mistrovstvím světa 2006, Rosický kvůli tomu odletěl z Rakouska do Anglie.

Mezi českými novináři také vypukl pěkný šrumec, když elegán v kopačkách scházel na tréninku. Stačilo vytočit jeho číslo - a v telefonu se ozval anglický tón. Bylo jasno…

„Předběhli jsme dobu o dva roky,“ glosoval pak Paska v Seefeldu přesun. „Atlético se mi líbilo, ale Arsenal je sen,“ přidal se na stejném místě sám hráč s cenovkou 312 milionů (Dortmund na něm tratil 200 milionů, ale zato mu Čech vykopal titul).

Nakonec v Anglii vydržel deset let, na Španělsko už nedošlo.