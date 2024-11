Expert rozebírá Atlético: Chameleon, připomínají Slavii. Kde mají slabiny?

Přes deset let hrál v Německu, teď je trenérem, skautem. Proto Petr Ruman analyzuje také všechny soupeře Sparty v Lize mistrů. Na řadě je Atlético Madrid, v posledních deseti letech dvojnásobný finalista největší soutěže. „Jsou perfektní, přesto najdeme chyby ve středu pole,“ nabízí expert deníku Sport recept pro letenský celek. „V mnoha aspektech připomínají Slavii,“ upozorní.

Herní styl

Petr Ruman: „Je to takový chameleon, dokáže se přizpůsobit. Vyznačuje se specifickým herním stylem, který kombinuje disciplinovanou defenzivní organizaci s rychlými přechody do útoku a silný týmový duch, což je zřetelné v každém aspektu hry. Tento přístup má kořeny ve filozofii trenéra Diega Simeoneho známé jako Cholismo (podle jeho přezdívky El Cholo). Kouč mistrně adaptuje herní plán podle kvality a stylu protivníka. Proti ofenzivně laděným týmům, jako je Barcelona nebo PSG, Atlético často zahušťuje střed pole a spoléhá na brejky. Proti slabším soupeřům naopak hraje více postupných útoků a na držení míče. Přestože Atlético prošlo určitými změnami a přizpůsobilo se modernějšímu hernímu stylu, základní principy zůstávají konzistentní. Je to jeden z nejlépe strukturovaných mančaftů v Evropě.“

Hra proti míči

Petr Ruman: „Základní 4-4-2 se může podle potřeby měnit na 4-2-3-1/4-1-3-2, kde záložník podporuje útok nebo na 5-2-3/5-3-2, což je vhodné pro hlubokou obranu a eliminaci křídelních hráčů soupeře. Atlético udržuje krátké vzdálenosti mezi obrannými liniemi. Hráči se pohybují jako jeden celek, což snižuje prostor pro soupeřovu kreativitu. Často využívají principy zónové obrany, kde přebírají zodpovědnost za konkrétní zóny na hřišti, v kritických situacích dokážou plynule přejít na osobní bránění. Atlético záměrně nechává soupeři prostor na křídlech, zatímco zavírá střed hřiště, aby eliminovalo nebezpečí mezi liniemi. Atlético vyžaduje od útočníků i záložníků vysoké pracovní nasazení. Hvězdy jako Griezmann, Sörloth nebo Álvarez jsou důležité nejen v ofenzivě, ale i v presinkových a obranných úkolech.“

Diego Simeone a jeho Atlético vycházejí z klasického rozestavení 4-4-2. Tým je však velmi flexibilní • Foto iSport.cz

Hra s míčem

Petr Ruman: „V posledních sezonách se snaží zapojit více ofenzivních prvků, přesto stále sází na rychlé přechody do útoku. Hráči hned po zisku míče hledají možnosti pro vertikální přihrávky na rozběhnuté útočníky nebo křídelní hráče, kteří jdou do prostoru za soupeřovou obranou. Pokud je soupeř dobře zorganizovaný, přechází Atlético do fáze držení míče a postupného útoku. Při výstavbě hry a v přechodové fázi využívá především princip diagonálních