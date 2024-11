Do Atlétika ze Slavie. Bejbl řekl, kolik stál: Za gól jsem měl dostat poníka

V první sezoně se Radek Bejbl v jedné kabině potkal s Diegem Simeonem, bývali spoluhráči, oba si vysnili trenérskou dráhu. Argentinec ji nakopl tak, že luxusní madridskou značku vede už třináctým rokem! „Když si člověk uvědomí, v jak silně konkurenčním prostředí Diego pracuje a pod jakým tlakem, tak je to mimořádné,“ soudí vicemistr Evropy z roku 1996.

Radku, máte Atlétiko stále v srdci?

„Samozřejmě, klub mám moc rád. Když mám čas podívat se na utkání, vždycky to udělám. Zrovna v sobotu jsem koukal na Alavés. Jo, Atlético je srdcovka.“

Do Madridu jste přestoupil ze Slavie po stříbrném mistrovství Evropy v roce 1996. Jak se to tehdy přihodilo?

„Už před šampionátem v Anglii jsem měl několik nabídek k přestupu, ale žádnou jsem neakceptoval. Paradoxně jsem prodloužil ve Slavii, což se ukázalo, možná nechtěně, jako dobré rozhodnutí. Po turnaji se totiž ozvalo Atlético. Po sportovní i finanční stránce šlo o nabídku, která se nedala odmítnout.“

Slavia prý za vás získala zhruba dvaadvacet milionů korun, což je při dnešním trhu úsměvná částka.

„Myslím, že doteď jde o informaci opředenou tajemstvím. (směje se) Oficiálně se udávala částka 1,8 milionu západoněmeckých marek (zhruba 33 milionů korun). Měl jsem ale informace, že to tehdy bylo daleko víc. Prakticky dvojnásobek.“

Jasně, přestupoval jste v divokých devadesátkách, tehdy bylo možné vše. Co pro vás znamenal odchod do věhlasného klubu?

„Abych pravdu řekl, pochopil jsem to až po pár měsících. Postupem času mi začalo docházet, že jsem přišel strašně nepřipravený. Bylo dobré, že jsme hráli hodně utkání, domácí soutěž, Ligu mistrů, šancí bylo dost. Nicméně jsem se musel hodně rozkoukávat a rychle se naučit, co fotbal pro Španělsko znamená.“

Nepřipravený… V jakém smyslu? Vždyť jste přicházel jako semifinalista Poháru UEFA a stříbrný medailista z EURO.

„Neměl jsem ponětí, co La Liga obnáší, jakou má úroveň. Nepřicházel jsem nepřipravený fotbalově, ale o samotné soutěži jsem toho moc nevěděl.“

Co konkrétně máte na mysli?

„Neskutečně obrovský zájem o všechno. Ze strany médií, fanoušků, což definuje celou atmosféru okolo soutěže, okolo celého klubu. Patří to k tomu, ale v Česku to nezažiješ. Pamatuji si, jak i přípravné zápasy byly velmi náročné. Rozhodně převyšovaly kvalitu nejlepších utkání v české lize.“

Okolo sebe jste měl kupu španělských reprezentantů, Diega Simeoneho, gólmana Molinu, rumunskou star Prodana. V další sezoně Vieriho, Juninha, Futreho… Musel jste si zvykat na dennodenní konfrontaci s top kvalitou?