Wiesner po debaklu: Cítím se nas... Odchod od kotle? Bylo to v emocích

Když v teplákové mikině mířil po zápase ke skupince českých novinářů, prošel jen kolem. Pak se vracel a s úsměvem se omlouval. Ale tím to skončilo, vždyť kousal další krutý debakl v Lize mistrů.

Je vám vůbec do smíchu?

„Je důležité to brát z obou pohledů. Výsledek není úplně optimální, ale potkali jsme se s týmem světového formátu. Hráli prostě dobře. Musíme si z toho vzít spíš dobré věci jako jejich mentalitu, techniku, strategii, rychlost, sílu, nebezpečné protiútoky.“

Co jste cítil na hřišti, když góly postupně přibývaly?

„Cítím se nasraně, abych řekl pravdu. Co vám na to můžu říct… Bohužel to tam padalo, ale jak jsem řekl, jejich kvalita je obrovská. Bohužel se to projevilo na výsledku.“

Ovšem ve vaší hře přibývají chyby, nedostatky. Z čeho plynou?

„Atlético je hodně dobré v protiútocích, a z toho nás potrestalo. Chtěli jsme zápas zvrátit, přelstít soupeře, ale bohužel. Tady se kvalita ukázala.“

Jste psychicky dole, možná vám chybí sebevědomí. Jde o složitou situaci?

„To je těžká otázka. Celkově ve Spartě je na nás velký tlak, protože jsme v nejlepším týmu v Česku. Bohužel takhle to v kariéře je, jednou jste nahoře, jednou dole.“

Jak z toho ven?

„Prostě bojovat, věřit a držet se nějakého plánu, co trenéři nastaví. Musím tomu věřit a hlavně za tím jít.“

Po zápase jste brzy odešli od kotle, který na vás pak pískal. Co se stalo?

„Tohle bylo prostě v emocích. Nikdo není nadšený z výsledku. Ale fanoušci při nás dlouho stáli, to musím uznat, že je pravda. Klobouk dolů před nima, protože pro nikoho nejde momentálně úplně o jednoduché období. Ale pevně věřím, že se tohle o víkendu proti Dukle změní. Uděláme všechno pro to, abychom udělali fanouškům konečně radost.“

Přitom do prvního inkasovaného gólu jste drželi s Atlétikem krok, bral jste tohle v ten moment jako příslib ke zlepšení?

„Protože jsme se drželi plánu, který nám trenéři před zápasem dali. Ale jak jsem řekl, bohužel soupeř potrestal naše chyby a z toho už se těžko dostává, protože Atlético je silný tým. Když jsme prohrávali o jednu, dvě branky, byla ještě šance, abychom to zvrátili. Jsou zkušení, hru i výsledek si pohlídali.“